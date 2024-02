Indianápolis pode travar briga judicial com F1; entenda imbróglio

O presidente do Indianapolis Motor Speedway, Doug Boles, disse que sua organização “tomará todas as medidas” em uma disputa sobre marca registrada envolvendo a Fórmula 1 e seus parceiros.

Tudo gira em torno da frase "o maior espetáculo das corridas", que foi originalmente registrada pelo ex-proprietário da pista Hulman and Company em 1986 e que tem sido amplamente usada em ações promocionais desde então.

No início do ano passado, o GP de Las Vegas, administrado pela Liberty Media, usou a frase “o maior espetáculo de corridas do planeta” nas redes sociais e, posteriormente, Boles expressou seu descontentamento com a F1.

Na época, ele disse ao jornal local Indianapolis Star que vem monitorando a disputa em andamento: "Eles não poderiam ter sido mais gentis, dizendo: 'Sim, sim, entendemos, sem problemas."

No entanto, as frustrações do americano aumentaram ainda mais quando posteriormente as palavras “o maior espetáculo do automobilismo” foram usadas pelo músico LL Cool J como parte de sua apresentação dos pilotos no grid antes do GP de Miami.

Após mais uma conversa entre a administração de Indianápolis e a F1, esta última concordou em não usar mais palavras semelhantes em quaisquer atividades promocionais.

Embora os incidentes anteriores estivessem sob o controle da F1 e da Liberty Media, Indianápolis ficou ainda mais irritada esta semana com o uso da mesma frase por seu parceiro de transmissão dos EUA, ESPN, com "o maior espetáculo do automobilismo" mencionado em um trailer.

Em comunicado ao Motorsport.com, Boles disse: “Estamos cientes do uso de nossa marca no que parece ser um comercial promocional de transmissão.

“Mais uma vez abordaremos o assunto com as pessoas adequadas e estamos preparados para tomar todas as medidas possíveis para proteger a propriedade intelectual da nossa marca."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 leads at the start Photo by: Red Bull Content Pool

“Continua a ser decepcionante que outros não consigam criar a sua própria identidade de marca sem infringir a nossa.”

O incidente da ESPN ocorreu poucos dias depois que uma postagem na mídia social da NASCAR usou “o maior espetáculo das corridas”, as palavras exatas registradas por Indianápolis, embora tenha sido rapidamente removida.

Boles deixou claro que o local precisa trabalhar duro para proteger suas marcas registradas, que são frequentemente usadas em mercadorias não autorizadas.

“Você tem que fazer cumprir isso todas as vezes”, disse ele ao Indianapolis Star.

