A iniciativa United Against Online Abuse (UAOA) define um importante marco no GP São Paulo de F1, neste fim de semana, ao trazer sua campanha global por comunidades online mais seguras para a América Latina e anunciar as novas “Diretrizes da FIA para Comunidades Online”.

A ação no GP São Paulo ocorre em um momento particularmente relevante. Pesquisas e monitoramentos realizados pela UAOA indicam que uma quantidade significativa dos abusos online atualmente tem origem na América Latina, tornando a região um foco fundamental para conscientização e ação.

Como parte da ação, os pilotos de Fórmula 1 foram convidados a assinar um capacete especial, com a marca da UAOA, estabelecendo um compromisso coletivo contra o abuso online e demonstrando o comprometimento do esporte com o respeito e a responsabilidade na internet. O capacete será leiloado e toda a renda arrecadada será destinada a uma organização local da América Latina que trabalha para prevenir o cyberbullying e proteger os jovens na internet.

O fim de semana também servirá como plataforma para apresentar as novas “Diretrizes para a Comunidade Online da FIA”, desenvolvidas pela UAOA após uma análise abrangente das melhores práticas dentro e fora do esporte. Concebidas para promover o engajamento respeitoso e, ao mesmo tempo, proteger o debate aberto, as diretrizes oferecem recomendações práticas para moderação, denúncias e gestão das comunidades online. A UAOA também criou um modelo padrão que pode ser adaptado por organizações esportivas de todos os portes.

O presidente da FIA e fundador da UAOA, S. Ex.ª Mohammed Ben Sulayem, afirma: “O abuso online é mais do que palavras em uma tela. Ele tem consequências reais, afetando a vida e o bem-estar de milhões de jovens na América Latina e em todo o mundo. Hoje, aqui em São Paulo, estamos unidos aos nossos pilotos e à comunidade do automobilismo em geral para enviar uma mensagem forte: não há lugar para o abuso online em nosso esporte nem em nossa sociedade. Na pista, competimos. Online, respeitamos. Juntos, temos o poder e a responsabilidade de expulsar o ódio do esporte e construir um ambiente mais seguro para as futuras gerações”.

A vice-presidente da FIA para a América do Sul, Fabiana Ecclestone, afirma: “O Brasil sempre foi apaixonado pelo esporte e, com essa paixão, vem a responsabilidade de ajudar a formar comunidades positivas e respeitosas, tanto dentro quanto fora do campo de jogo. O abuso online afeta milhões de pessoas, especialmente os jovens, e exige uma ação coletiva. Tenho orgulho de apoiar a United Against Online Abuse (UAOA) ao trazer essa importante discussão para São Paulo. Por meio de iniciativas como essa, o esporte pode usar sua influência única para promover o respeito, a responsabilidade digital e uma cultura em que todos se sintam seguros para participar e se expressar online”.

A iniciativa em São Paulo reflete os princípios fundadores da UAOA — “Mais Fortes Juntos”, “Baseados em Evidências” e “Comprometidos com a Ação” —, ao mesmo tempo em que demonstra como esforços colaborativos podem gerar mudanças significativas tanto no esporte quanto fora dele.

Sobre a United Against Online Abuse (UAOA)

Fundada em 2023 por S. Ex.ª Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, a UAOA foi criada para enfrentar o impacto crescente do abuso online no esporte por meio de pesquisa, educação, defesa de causas e soluções práticas. Hoje, a coalizão reúne mais de 85 organizações dos setores do esporte, governos, academia e tecnologia, unidas por um compromisso comum de criar ambientes online mais seguros e respeitosos.

Veja anexos o FIA Online Community Guidelines (Diretrizes da FIA para comunidades online) e o UAOA Briefing Note - F1 São Paulo GP, com o contexto e detalhes da campanha.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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