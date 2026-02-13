Insatisfeito com carro de 2026, Verstappen fala de futuro fora da F1: "Estou explorando coisas para me divertir"

Apesar de ter contrato com a Red Bull até 2028, Max Verstappen sempre deixou claro que permaneceria na Fórmula 1 enquanto ainda fosse divertido. Com quatro títulos mundiais, o holandês tem ficado de olho em outras categorias e, após as primeiras experiências com o carro de 2026, voltou a falar sobre o futuro.

Em coletiva de imprensa na quinta-feira (12), o tetracampeão não escondeu seu descontentamento com o carro deste ano: "Para pilotar, sendo sincero, não é muito divertido. Não parece muito F1, parece um pouco mais Fórmula E com esteroides. Como piloto, eu gosto de andar no limite o tempo todo e, no momento, não dá para pilotar assim. Muita coisa está acontecendo e muito do que você faz como piloto, em termos de comandos, tem um efeito enorme na parte de energia. Para mim, isso simplesmente não é F1", admitiu.

O tetracampeão já admitiu que tem interesse em outras categorias do automobilismo, tendo participado de provas endurance em Nurburgring no ano passado e sendo muito ativo em provas virtuais (sim racing). Após as primeiras semanas de teste com o carro de 2026, ele ressaltou que tem refletido sobre outros caminhos.

"Para mim, um carro vencedor não é o que importa, também precisa ser divertido de pilotar. Nesta fase da minha carreira, também estou explorando outras coisas fora da F1 para me divertir. Sabemos que ficaremos com esse regulamento por um bom tempo, então vamos ver", revelou.

Em 2025, Verstappen completou o treinamento para poder competir nas 24h de Nurburgring, chegando inclusive a vencer uma prova de GT3 no circuito alemão. Em janeiro deste ano, a NLS (Nurburgring Langstrecken-Serie) anunciou que ajustou o campeonato para que o holandês pudesse competir nas 24h (a edição de 2026, que ocorrerá 14 a 17 de maio, não coincide com um GP de F1, mas as corridas preparatórias da NLS originalmente sim). Questionado sobre o assunto, o tetracampeão voltou a dizer que participar da prova é um desejo latente e que está se preparando para isso.

"Olhando agora, pelo menos lá você pode andar no limite, sem ficar cuidando da bateria. Eu quero participar e estamos trabalhando para que aconteça, mas ainda não posso confirmar. É ótimo que os organizadores tenham mudado a data. Se eu fizer, preciso de uma corrida de preparação, ainda mais em um carro novo para mim na Nordschleife. Também preciso aprender procedimentos, pit stop, troca de piloto, coisas que normalmente não faço. Quero me preparar bem antes de potencialmente participar das 24 horas", finalizou.

