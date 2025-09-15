O fim de semana não teve corrida de Fórmula 1, mas nem por isso Max Verstappen deixou de estar na pista acelerando. O holandês se desafiou a conseguir uma licença para correr na próxima etapa da Nurburgring Endurance Series.

O tetracampeão precisou dar alguns 'passos atrás' na carreira e voltar à época de novato. Isso porque as exigências em Nordschleife são bem diferentes da F1 e Verstappen precisou concluir o curso de habilitação exigido.

Na sexta-feira, Max deu apenas algumas voltas na pista atrás de um instrutor, para que pudesse fazer o reconhecimento do traçado e entender quais os limites do carro e da competição. Além disso, ele também entrou em um micro-ônibus ao lado de Andreas Gülden, instrutor-chefe da Academia de Pilotagem de Nürburgring.

"Ele parecia muito interessado durante o passeio de ônibus na pista", revela Gülden. "Por exemplo, qual linha tomar na chuva, e eu pude lhe contar um pouco sobre os diferentes tipos de asfalto e as marcações das bandeiras, que são diferentes das de outras categorias de corrida".

"Um pouco de bagunça" durante o percurso

Só então eles mudaram para o carro. Verstappen foi autorizado a entrar em seu Porsche Cayman GT4 com acelerador, mas primeiro teve que dar duas voltas atrás de Gülden, que estava pilotando um Mercedes-AMG GT.

"Foi fantástico dar algumas voltas à frente do campeão mundial", brincou.

Andreas Gülden é instrutor-chefe da Academia de Pilotagem de Nürburgring Foto: VLN

"Felizmente, eu tinha muito mais potência, caso contrário, poderia não ter dado certo", sorri Gülden. "Estávamos em contato pelo rádio e eu dei algumas dicas a ele, mas no final também brincamos um pouco. Ele pilotou com pneus slicks, eu pilotei com pneus normais de estrada".

"Eu realmente me esforcei muito", disse o instrutor-chefe ao De Telegraaf. Como piloto de corrida ativo, Gülden conhece bem os 20 quilômetros da Nordschleife.

"Ele achou divertido e acho que também gostou. É ótimo ver Max aqui".

O instrutor está "realmente impressionado" com Verstappen

"Acho que aprendemos algo um com o outro", Gülden admite que a situação também foi especial para ele. "Ele é um cara muito legal. Um grande entusiasta. É maravilhoso vê-lo sorrindo ao volante na pista de corrida mais bonita do mundo".

"Estou incrivelmente impressionado com Max. Suas qualidades no carro, é claro, não há dúvida sobre isso. Mas também por causa de sua ambição e de seu interesse".

Aparentemente, não foi um grande problema para Verstappen o fato de ter que concluir o curso de habilitação exigido.

"Ele é incrivelmente focado", revela o instrutor-chefe Gülden, que provavelmente conseguiu "ensinar" o piloto aprendiz mais proeminente de sua carreira até o momento no último fim de semana: "Foi uma honra trabalhar com ele por um tempo. Ele é um verdadeiro campeão mundial, um verdadeiro piloto".

