Dos 52 GPs de Fórmula 1 realizados no Brasil, 42 foram em Interlagos: de 1972 a 1977, 1979 e 1980 e ininterruptamente desde 1990. E apesar da grande quantidade de pilotos brasileiros na F1 desde a entrada da prova no calendário, com vários vencendo e disputando campeonatos, eles não tiveram a mesma sorte correndo em casa.

Nessas 42 edições, brasileiros foram ao pódio em Interlagos apenas 13 vezes. Em comparação, nos dez anos de GP do Brasil em Jacarepaguá, tivemos brasileiros no pódio sete vezes, considerando algumas dobradinhas no meio do caminho.

Independente do local, o brasileiro recordista de pódios no Brasil é Felipe Massa, que terminou entre os três primeiros em cinco edições da prova, sendo duas vitórias (2006 e 2008), um segundo lugar (2007) e dois terceiros (2012 e 2014).

Além de Massa, outros quatro brasileiros subiram ao pódio em Interlagos na F1. Veja a lista completa:

Felipe Massa: 2 vitórias (2006 e 2008); um segundo lugar (2007) e dois terceiros lugares (2012 e 2014);

Emerson Fittipaldi: Duas vitórias (1973 e 1974) e um segundo lugar (1975);

Ayrton Senna: Duas vitórias (1991 e 1993) e um terceiro lugar (1990);

José Carlos Pace: Uma vitória (1975);

Rubens Barrichello: Um terceiro lugar (2004)

Os vencedores de Interlagos

No geral, Alain Prost é o maior vencedor no Brasil, conquistando a prova seis vezes. Mas, falando apenas de Interlagos, o número e a lista de vitoriosos do GP muda bastante.

Considerando apenas as 42 edições disputadas em Interlagos, o maior vencedor do GP do Brasil em solo paulista foi Michael Schumacher. O heptacampeão venceu em quatro ocasiões: 1994 e 1995 correndo com a Benetton e 2000 e 2002 com a Ferrari.

Depois de Schumacher, vem Sebastian Vettel, que venceu no Brasil três vezes, todas em Interlagos. 2010 e 2013 com a Red Bull e 2017, já com a Ferrari. Max Verstappen e Lewis Hamilton também venceram três vezes em São Paulo.

DESMAIO 'com' Hamilton, ALONSO 'intimidador', AFETO de LAUDA e PIQUET: a VIDA E OBRA de MARI BECKER

