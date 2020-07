Silverstone (1950) 1 / 13 Foto de: LAT Images A pista britânica sediou a primeira corrida da história da F1, que terminou com a vitória de Giuseppe Farina e um pódio 100% da Alfa Romeo

Bremgarten (1951-1952) 2 / 13 Foto de: LAT Images A pista espetacular mas perigosa da Suíça recebeu as primeiras etapas de 1951 e 1952. Após a edição de 1954, a etapa desapareceu do calendário após o governo proibir o automobilismo no país

Buenos Aires (1953-1958, 1960, 1972-1975, 1977-1980) 3 / 13 Foto de: LAT Images Com a expansão do calendário, a F1 passou a buscar provas fora da Europa para iniciar a temporada em locais mais quentes no início do ano. A capital argentina foi um destino muito popular, recebendo a F1 13 vezes em janeiro. Em alguns casos foi uma prova isolada no calendário, com provas como Mônaco acontecendo apenas quatro meses depois

Monaco (1959, 1961, 1963-1964, 1966) 4 / 13 Foto de: LAT Images Nos anos sem GP em Buenos Aires, os pilotos tinham que esperar meses até a data tradicional de Mônaco em maio para iniciar a temporada

Zandvoort (1962) 5 / 13 Foto de: LAT Images Em 1962, o GP de Mônaco foi excepcionalmente precedido pelo GP da Holanda em Zandvoort, com vitória de Graham Hill e a BRM

East London, África do Sul (1965) 6 / 13 Foto de: LAT Images Em 1965, a F1 viajou para a África do Sul para um início de temporada mais do que especial, com uma corrida em primeiro de janeiro! A vitória ficou com Jim Clark e a Lotus, mas os pilotos tiveram que esperar cinco meses até o próximo GP, em Mônaco

Kyalami (1967-1971, 1982, 1992-1993) 7 / 13 Foto de: LAT Images O recém-construído circuito de Kyalama próximo de Joanesburgo assumiu o lugar de East London como sede do GP da África do Sul e recebeu a primeira etapa por diversas vezes ao longo de 25 anos

Interlagos (1976, 1994-1995) 8 / 13 Foto de: LAT Images A rápida pista de Interlagos é uma das mais populares no calendário da F1, sediando diversas corridas espetaculares que decidiram títulos. Mas, antes de 2004, a corrida era tipicamente uma das três primeiras do ano, com Interlagos recebendo a abertura da temporada em três ocasiões

Long Beach (1981) 9 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images A pista norte-americana recebeu a primeira etapa da F1 apenas uma vez ao longo dos oito anos que esteve no calendário. Alan Jones venceu a prova de 1981 com a Williams no dia 15 de março

Rio de Janeiro (1983-1989) 10 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Após uma passagem única em 1978, o GP do Brasil passou de São Paulo para o Rio de Janeiro por oito anos na década de 1980. Na maior parte desse período, a prova abriu a temporada

Phoenix (1990-1991) 11 / 13 Foto de: Ercole Colombo Após a saída do GP de Detroit, a mudança para Phoenix foi outra tentativa da F1 de arrumar uma casa nos Estados Unidos. A primeira edição em 1989 foi marcada pelo calor escaldante do Arizona, que levou a uma mudança na data. Senna ganhou a edição de 1990. Após 1991, a prova desapareceu do calendário

Melbourne (1996-2005, 2007-2009, 2011-2019) 12 / 13 Foto de: LAT Images Para as gerações mais jovens, Melbourne é praticamente a única pista para a abertura da temporada da F1. O circuito de Albert Park assumiu no lugar de Adelaide para a temporada de 1996 e, desde então, foi a etapa de abertura em praticamente todos os anos