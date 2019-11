Interlagos registra recorde de público no GP do Brasil desde 2001

Pelo segundo ano consecutivo, o GP do Brasil de F1 não teve piloto brasileiro no grid, mas isso não impediu a presença massiva de público em Interlagos. Contando com as disputas acirradas entre as estrelas da categoria, o feriado da Proclamação da República na sexta-feira, além do belo dia de sol e São Paulo, o autódromo registrou a presença de 158.213 pessoas durante os três dias de evento com ações na pista.

Esse número só é menor do que o registrado na edição de 2001, com 174 mil espectadores. No ano passado, Interlagos teve 150.307 pessoas.

Vale lembrar que esta pode ter sido a penúltima edição do GP do Brasil de F1 em São Paulo, já que o atual contrato com a categoria termina em 2020 e São Paulo disputa com um autódromo ainda a ser construído no Rio de Janeiro a preferência para receber o GP.

Veja como terminou o GP do Brasil de F1