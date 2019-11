Antes do início do terceiro treino livre para o GP do México de Fórmula 1, a Toro Rosso colocou em dúvida a participação de Pierre Gasly nas atividades do dia por conta de uma infecção alimentar. Mesmo com a saúde debilitada, o francês conseguiu seguir com o trabalho e garantir uma vaga no top-10.

O problema com o piloto da equipe italiana levou a uma série de relatos de que várias pessoas do paddock estavam com os mesmos sintomas. Tatiana Calderón, pilota de testes da Alfa Romeo, ficou de fora dos treinos da Porsche Supercup por conta da intoxicação.

Gasly comentou sua condição de saúde, mas garantiu que já está se sentindo melhor.

"Eu não dormi muito, há algum tipo de vírus por aí, bastante gente ficou doente, e fui uma delas. Não me senti bem nesta manhã, então procurei descansar ao londo do dia e fazer apenas o trabalho que importava".

"Vou voltar mais cedo para o hotel, apenas para tentar dormir e descansar para me recuperar o máximo possível. A equipe também está me ajudando a estar na melhor forma possível para a corrida".

Membros das equipes, principalmente de McLaren, Renault e Toro Rosso, foram afetados e precisaram trabalhar com a saúde debilitada.

O Motorsport.com consultou o serviço médico do GP do México que informou que embora o número de atendimentos registrados por desidratação, gastroenterite e mal-estar estomacal seja maior do que nos anos anteriores, o número não era representativo. Destacaram ainda que todos os pacientes foram atendidos na central médica do circuito, sem necessidade de transferências para hospitais.

Por conta da situação, a organização local emitiu um comunicado, dizendo que: “Lamentamos saber que alguns membros da comunidade da F1 tenham sido infectados por um vírus estomacal durante sua visita ao GP do México de 2019”.

“Recordamos que o centro médico do Autódromo Hermanos Rodríguez está à disposição de todos, onde qualquer pessoa que apresente algum mal-estar pode ser atendida”

Veja como ficou o grid de largada para o GP do México de F1:

Galeria Lista 1 - Max Verstappen 1 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 2 - Charles Leclerc 2 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 3 - Sebastian Vettel 3 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 4 - Lewis Hamilton 4 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 5 - Alex Albon 5 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 6 - Valtteri Bottas 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 7 - Carlos Sainz Jr. 7 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 8 - Lando Norris 8 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 9 - Daniil Kvyat 9 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 10 - Pierre Gasly 10 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 11 - Sergio Perez 11 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 12 - Nico Hulkenberg 12 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 13 - Daniel Ricciardo 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 14 - Kimi Raikkonen 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15 - Antonio Giovinazzi 15 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 16 - Lance Stroll 16 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 17 - Kevin Magnussen 17 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 18 - Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 18 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 19 - George Russell 19 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 20 - Robert Kubica 20 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

