Invicta, equipe de Câmara na F2, se despede de piloto e agradece parceria
Brasileiro seguirá correndo com a Haas nas duas últimas corridas do calendário da F1
Rafael Camara, Haas F1 Team
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Rafa Câmara continuará correndo com a Haas em 2026 e completará os GPs do Catar e Abu Dhabi. Isso significa que o brasileiro precisará abrir mão da disputa do título da Fórmula 2 para dar continuidade à sua preparação na Fórmula 1.
Depois da notícia ser confirmada pela Haas neste domingo (22), a Invicta, equipe a qual Câmara defendeu ao longo de 2026 na F2, postou uma cartinha de despedida, agradecendo a parceria com o brasileiro e lhe desejando boa sorte na nova jornada.
"Que caminhada até aqui! Obrigada por tudo, Rafa, e lhe desejamos toda a sorte na reta final da F1 com a Haas!"
Vale lembrar que Câmara estava disputando o título da categoria de entrada quando chamou a atenção da Haas, que já procurava um substituto para Esteban Ocon em 2027.
O brasileiro foi levado para fazer uma sequência de testes com carros antigos da F1 e mostrou velocidade, colocando-se como um dos favoritos à vaga. Rafa foi escolhido depois de surpreender a Haas em um teste privado que comparou as voltas de diversos pilotos: Jack Doohan, Ryo Hirakawa, Leo Fornarolli e o próprio Ocon.
Câmara já está garantido com a Haas em 2027 e se coloca em uma briga direta com Oliver Bearman por uma vaga na Ferrari no futuro.
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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