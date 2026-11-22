Rafa Câmara continuará correndo com a Haas em 2026 e completará os GPs do Catar e Abu Dhabi. Isso significa que o brasileiro precisará abrir mão da disputa do título da Fórmula 2 para dar continuidade à sua preparação na Fórmula 1.

Depois da notícia ser confirmada pela Haas neste domingo (22), a Invicta, equipe a qual Câmara defendeu ao longo de 2026 na F2, postou uma cartinha de despedida, agradecendo a parceria com o brasileiro e lhe desejando boa sorte na nova jornada.

"Que caminhada até aqui! Obrigada por tudo, Rafa, e lhe desejamos toda a sorte na reta final da F1 com a Haas!"

Vale lembrar que Câmara estava disputando o título da categoria de entrada quando chamou a atenção da Haas, que já procurava um substituto para Esteban Ocon em 2027.

O brasileiro foi levado para fazer uma sequência de testes com carros antigos da F1 e mostrou velocidade, colocando-se como um dos favoritos à vaga. Rafa foi escolhido depois de surpreender a Haas em um teste privado que comparou as voltas de diversos pilotos: Jack Doohan, Ryo Hirakawa, Leo Fornarolli e o próprio Ocon.

Câmara já está garantido com a Haas em 2027 e se coloca em uma briga direta com Oliver Bearman por uma vaga na Ferrari no futuro.

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