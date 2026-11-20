Rafa Câmara ainda está com o futuro em aberto sobre os GPs do Catar e Abu Dhabi. O brasileiro ainda não definiu se irá continuar defendendo a Haas e ganhando experiência na Fórmula 1 ou voltará para tentar se coroar campeão da Fórmula 2.

Nesta sexta-feira (20), no entanto, a Invicta, equipe a qual Rafa defende na categoria de acesso à F1, fez uma postagem que deixou os fãs ainda mais curiosos.

No X, antigo Twitter, o time confirmou sua participação nas etapas do Catar e Abu Dhabi nas próximas duas semanas. No entanto, o mais curioso é que a Invicta ainda adicionou a foto de Rafa Câmara, dando a entender que conta com o piloto no carro #1.

O Motorsport.com Brasil apurou com fontes próximas ao piloto que a decisão final sobre o futuro de Rafa em 2026 será tomada no domingo após o GP de Las Vegas e que, por enquanto, o brasileiro deve retornar e terminar a temporada da F2 com a Invicta.

Vale lembrar que a Haas está tomando decisões a cada fim de semana desde a saída de Esteban Ocon no meio do GP da Cidade do México.

No México, Ryo Hirakawa foi chamado para dar continuidade à etapa, enquanto no Brasil e em Las Vegas, Câmara será o responsável por guiar ao lado de Oliver Bearman. Ainda não há uma confirmação de quem será confiado para as duas etapas que fecham o calendário da F1.

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