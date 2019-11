Max Verstappen disse que entende a punição que lhe custou a pole position no GP do México, mas sente que é "irritante" que Lewis Hamilton não tenha sido penalizado também.

O holandês foi punido em três posições por não ter desacelerado o suficiente ao ver as bandeiras amarelas por conta de um acidente com Valtteri Bottas, na curva final da última volta do treino de classificação neste sábado.

Falando depois do GP do México, um dia depois, Verstappen aceitou a punição, mas questionou por que Hamilton - que se juntou a ele na segunda fila e iria vencer a corrida - não recebeu o mesmo tratamento.

"A regra é muito clara. A única coisa que quero dizer sobre isso, com certeza eu deveria ter tirado o pé, mas todos deveriam ter feito o mesmo.”

"E eu sei que Seb (Vettel) tirou, mas um carro [prata] da Mercedes não. E então ele não recebe uma punição, e isso também me irrita. Mas é o que é. Não posso decidir por outros pilotos sobre as regras.”

Apesar da penalidade, Verstappen acreditava que o desafio da vitória ainda era possível, em quarto lugar no grid, mas sua corrida mudou de rumo durante as primeiras batalhas com Hamilton e Bottas - o primeiro custando a sua posição na pista e o segundo causando um furo no pneu traseiro direito.

"O início em si foi bom e então ele [Hamilton] voltou do lado de fora, freou profundamente na curva 2, tive que sair da pista, mas tudo bem, isso pode acontecer.”

"Depois, com Valtteri, subi por dentro e, quando estava ao lado dele, acho que ele não me viu, ele já estava se aproximando e depois me prendeu na traseira direita.”

"Eu tive que fazer uma volta inteira com um furo. A partir daí, tive que fazer uma parada, é claro que foi uma parada muito ruim, mas foi a nossa única opção de voltar ao sexto lugar. O ritmo foi bom, o carro estava bom, é uma pena não terminar melhor."

