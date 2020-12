Jackie Stewart foi um dos pilotos britânicos que saudou Lewis Hamilton na ocasião em que o heptacampeão foi escolhido pela BBC como o Atleta do Ano em seu país.

O interessante, no entanto, é que ele fez tudo isso de uma cama de hospital, e o escocês mais tarde explicou em suas redes sociais que passou por uma cirurgia no joelho e passa por reabilitação em um hospital isolado da ala que cuida dos casos de coronavírus.

Stewart é uma figura muito ativa no paddock e disse que quer voltar em 2021, mas Jean Todt [presidente da FIA] também teme que a ameaça representada pelo coronavírus persista na primeira metade da temporada.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Entenda os FATORES que fizeram RED BULL optar por PÉREZ ao lado de VERSTAPPEN

Your browser does not support the audio element.

Related video