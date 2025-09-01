Jacques Villeneuve detona Antonelli: "Talvez a F1 seja demais para ele"
Canadense criticou jovem da Mercedes por manobra "que você pode ver na F4, F3" e chegou a dizer que "pilotos devem chegar à F1 prontos"
Jacques Villeneuve criticou duramente o estreante da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, depois de receber duas penalidades durante o GP da Holanda de Fórmula 1 de 2025.
O piloto italiano recebeu a primeira penalidade do dia, de 10 segundos, por colidir com Charles Leclerc, fazendo a Ferrari rodar contra o muro, o que acabou com a prova do monegasco. Antonelli conseguiu levar o W16 de volta aos boxes para continuar sua corrida, porém, descobriu-se que ele havia excedido o limite de velocidade no pitlane e recebeu outra penalidade de cinco segundos.
"O Carro 12 [Antonelli] estava tentando uma ultrapassagem por dentro do Carro 16 [Leclerc] na Curva 3 e bateu na lateral do Carro 16. Isso resultou em danos significativos ao carro 16 e em seu abandono", observaram os comissários sobre o acidente. "Está claro que o carro 12 foi total e predominantemente culpado pela colisão. Por isso, impusemos uma penalidade de 10 segundos ao carro 12".
Após o ocorrido, Jacques Villeneuve não se conteve na sua avaliação do italiano: "Muito ruim. Uma manobra que você pode ver na Fórmula 4, Fórmula 3, de um piloto que não tem experiência e que simplesmente não foi calculada da maneira que deveria ser", explicou ele à Sky Sports F1.
"Quando você está na F1, você comete erros, pilota com muita força, está no limite, mas não foi nem isso. Foi apenas mal calculado, ele não deveria ter feito isso. E então ele ficou todo irritado e [ultrapassou] o limite de velocidade também. Talvez a F1 seja demais para ele", continuou.
Quando questionado sobre suas observações, já que Antonelli acabou de completar 19 anos, Villeneuve respondeu prontamente: "Não, ele está na Fórmula 1. Que idade tinha Max quando chegou à F1? Que idade tinha Lewis quando chegou? Exatamente. Portanto, essa não é uma boa desculpa".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Ele ainda acrescentou: "Veja como ele estava atrás, antes da curva. Ele estava a dois 'comprimentos de carro' atrás. Em que planeta ele achou que isso iria se manter, que daria certo? Todo mundo sabe que, quando você vai para o lado de dentro dessa maneira, a pista não funciona".
"Então, você realmente precisa estar ao lado do outro piloto, como Max. Ele estava na marcha mais alta por fora e mal conseguiu fazer a ultrapassagem. Foi um cálculo muito ruim a partir do ponto em que ele estava. E ele deveria ser melhor do que isso na F1", concluiu.
Essa falas vêm após os comentários duros de Villeneuve, também sobre Antonelli, após a classificação em Zandvoort, quando criticou o italiano por não mostrar progresso e afirmou que os pilotos deveriam "chegar à F1 prontos".
