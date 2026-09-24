Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Rafael Câmara parte do top 5 nas duas corridas principais da F2 em Baku

F2
F2
Baku
Rafael Câmara parte do top 5 nas duas corridas principais da F2 em Baku

NASCAR Brasil: Com vitória de Calderón, Pole Motorsport comemora bons resultados em Curvelo

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Curvelo
NASCAR Brasil: Com vitória de Calderón, Pole Motorsport comemora bons resultados em Curvelo

Embalado pelo tetracampeonato no Sertões, Lucas Moraes retoma disputa do Mundial de Rally Raid

Rally
Rally
News
Embalado pelo tetracampeonato no Sertões, Lucas Moraes retoma disputa do Mundial de Rally Raid

F1 - Norris desabafa após déficit de mais de um segundo em Baku: "Facada no coração"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1 - Norris desabafa após déficit de mais de um segundo em Baku: "Facada no coração"

Caio Collet estreia na Stock Car com Felipe Massa em Brasília

Stock Car
Stock Car
Brasília - Endurance
Caio Collet estreia na Stock Car com Felipe Massa em Brasília

Jamie Chadwick testa com a Williams em Portimão e entra na lista de mulheres que pilotaram carro de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
Jamie Chadwick testa com a Williams em Portimão e entra na lista de mulheres que pilotaram carro de F1

Stock Car: "Barrichello em dobro" marca corrida endurance em Brasília

Stock Car
Stock Car
Brasília - Endurance
Stock Car: "Barrichello em dobro" marca corrida endurance em Brasília

F1: Antonelli revela truque "fascinante" de Verstappen que ainda quer aprender

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Antonelli revela truque "fascinante" de Verstappen que ainda quer aprender
Fórmula 1 GP do Azerbaijão

Jamie Chadwick testa com a Williams em Portimão e entra na lista de mulheres que pilotaram carro de F1

Tricampeã da W Series tornou-se a mais recente mulher a testar carro da principal categoria do automobilismo mundial

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:

A britânica Jamie Chadwick tornou-se a mais recente mulher a pilotar um carro de Fórmula 1 depois de concluir um programa de Testes de Carros Anteriores (TPC, na sigla em inglês) com a Williams em Portimão.

Leia também:

A piloto de 28 anos completou 32 voltas em Portugal na segunda-feira, atrás do volante do FW47, carro do ano passado da equipe britânica, como parte das suas funções de piloto de desenvolvimento.

Chadwick se tornou a segunda mulher a pilotar um carro de F1 este ano, depois de Doriane Pin ter concluído um teste com a Mercedes. Ela é a primeira a fazê-lo pela Williams desde Susie Wolff, em 2015.

O teste é mais um marco em uma carreira já brilhante. Chadwick é tricampeã da antiga W Series, venceu corridas na Indy NXT e na European Le Mans Series e foi piloto de testes no programa de Hypercar da Genesis. 

"Foi um dia fenomenal e uma experiência incrível. Poucas coisas podem preparar alguém para pilotar um carro de F1 numa pista como Portimão, mas foi tudo o que eu imaginava e 10 vezes mais. Sou incrivelmente grata à Williams por esta oportunidade", disse. 

Jamie Chadwick, Williams

Jamie Chadwick, Williams

Photo by: Williams

“Lembro-me de ser jovem e ver Susie Wolff entrar num carro de F1 da Williams e o quanto isso inspirou a minha própria trajetória. Adoraria poder fazer o mesmo pela próxima geração e a experiência que ganhei hoje fará uma diferença real tanto para a minha própria carreira como para o que posso transmitir aos pilotos que estão surgindo", acrescentou. 

“Estou muito grata e incrivelmente feliz com a forma como o dia correu. É uma experiência que vou recordar durante muito tempo. Iria ao ponto de dizer que foi o melhor dia da minha vida até agora", 

O teste também acontece meses antes do retorno de Portimão ao calendário da F1. Em 2020 e 2021, o Circuito do Algarve recebeu o GP de Portugal, que voltará em 2027. 

Jamie Chadwick, Williams

Jamie Chadwick, Williams

Photo by: Williams

“Jamie Chadwick é uma inspiração para milhões de mulheres e meninas e quebrou recordes em todos os níveis. Ela mereceu a oportunidade de testar,” disse o chefe da Williams, James Vowles.

"Jamie recolheu dados importantes para a equipe enquanto a F1 se prepara para voltar a Portimão no próximo ano. O feedback e o desempenho dela foram impressionantes, como sabíamos que seriam. Isto mostra claramente que há um caminho para as mulheres competirem no mais alto nível", continuou. 

“Estou ansioso para ver como Jamie usa esta experiência para desenvolver a sua própria pilotagem e aconselhar os nossos jovens pilotos sobre o que é preciso para pilotar um carro de F1", finalizou Vowles. 

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Antonelli revela truque "fascinante" de Verstappen que ainda quer aprender
Mais de
Ed Hardy

F1: Hadjar assinou contrato de “longo prazo” com Red Bull, confirma chefe de equipe

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Hadjar assinou contrato de “longo prazo” com Red Bull, confirma chefe de equipe

F1: Pacote de atualizações da Mercedes para Sepang visa acabar com 'seca de poles'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Pacote de atualizações da Mercedes para Sepang visa acabar com 'seca de poles'

Verstappen pede novo desafio no kart à Red Bull: "Talvez 200"

Geral
Geral
Verstappen pede novo desafio no kart à Red Bull: "Talvez 200"
Mais de
Williams

F1: Williams aceita 'sacrifício' em 2026 e admite foco em 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Williams aceita 'sacrifício' em 2026 e admite foco em 2027

F1: Sainz acusa Alonso de provocar punição "como sempre”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Sainz acusa Alonso de provocar punição "como sempre”

F1: Williams aposta no retrô e mostra pintura em homenagem ao título de construtores de 1981

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Williams aposta no retrô e mostra pintura em homenagem ao título de construtores de 1981

Últimas notícias

Rafael Câmara parte do top 5 nas duas corridas principais da F2 em Baku

F2
F2 F2
Baku
Rafael Câmara parte do top 5 nas duas corridas principais da F2 em Baku

NASCAR Brasil: Com vitória de Calderón, Pole Motorsport comemora bons resultados em Curvelo

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Curvelo
NASCAR Brasil: Com vitória de Calderón, Pole Motorsport comemora bons resultados em Curvelo

Embalado pelo tetracampeonato no Sertões, Lucas Moraes retoma disputa do Mundial de Rally Raid

Rally
Misc Rally
News
Embalado pelo tetracampeonato no Sertões, Lucas Moraes retoma disputa do Mundial de Rally Raid

F1 - Norris desabafa após déficit de mais de um segundo em Baku: "Facada no coração"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1 - Norris desabafa após déficit de mais de um segundo em Baku: "Facada no coração"