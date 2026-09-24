Jamie Chadwick testa com a Williams em Portimão e entra na lista de mulheres que pilotaram carro de F1

A britânica Jamie Chadwick tornou-se a mais recente mulher a pilotar um carro de Fórmula 1 depois de concluir um programa de Testes de Carros Anteriores (TPC, na sigla em inglês) com a Williams em Portimão.

A piloto de 28 anos completou 32 voltas em Portugal na segunda-feira, atrás do volante do FW47, carro do ano passado da equipe britânica, como parte das suas funções de piloto de desenvolvimento.

Chadwick se tornou a segunda mulher a pilotar um carro de F1 este ano, depois de Doriane Pin ter concluído um teste com a Mercedes. Ela é a primeira a fazê-lo pela Williams desde Susie Wolff, em 2015.

O teste é mais um marco em uma carreira já brilhante. Chadwick é tricampeã da antiga W Series, venceu corridas na Indy NXT e na European Le Mans Series e foi piloto de testes no programa de Hypercar da Genesis.

"Foi um dia fenomenal e uma experiência incrível. Poucas coisas podem preparar alguém para pilotar um carro de F1 numa pista como Portimão, mas foi tudo o que eu imaginava e 10 vezes mais. Sou incrivelmente grata à Williams por esta oportunidade", disse.

Jamie Chadwick, Williams Photo by: Williams

“Lembro-me de ser jovem e ver Susie Wolff entrar num carro de F1 da Williams e o quanto isso inspirou a minha própria trajetória. Adoraria poder fazer o mesmo pela próxima geração e a experiência que ganhei hoje fará uma diferença real tanto para a minha própria carreira como para o que posso transmitir aos pilotos que estão surgindo", acrescentou.

“Estou muito grata e incrivelmente feliz com a forma como o dia correu. É uma experiência que vou recordar durante muito tempo. Iria ao ponto de dizer que foi o melhor dia da minha vida até agora",

O teste também acontece meses antes do retorno de Portimão ao calendário da F1. Em 2020 e 2021, o Circuito do Algarve recebeu o GP de Portugal, que voltará em 2027.

Jamie Chadwick, Williams Photo by: Williams

“Jamie Chadwick é uma inspiração para milhões de mulheres e meninas e quebrou recordes em todos os níveis. Ela mereceu a oportunidade de testar,” disse o chefe da Williams, James Vowles.

"Jamie recolheu dados importantes para a equipe enquanto a F1 se prepara para voltar a Portimão no próximo ano. O feedback e o desempenho dela foram impressionantes, como sabíamos que seriam. Isto mostra claramente que há um caminho para as mulheres competirem no mais alto nível", continuou.

“Estou ansioso para ver como Jamie usa esta experiência para desenvolver a sua própria pilotagem e aconselhar os nossos jovens pilotos sobre o que é preciso para pilotar um carro de F1", finalizou Vowles.

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