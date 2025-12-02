A temporada 2025 terminará com o GP de Abu Dhabi, neste fim de semana, no qual três pilotos continuam na disputa pelo título mundial, em um cenário que pode causar controvérsia. Veja quais foram as finais mais polêmicas da história da Fórmula 1.

Lando Norris lidera com 408 pontos, 12 à frente do campeão mundial da Red Bull, Max Verstappen, e 16 à frente do companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri.

Embora Norris seja o favorito, casos anteriores mostraram que realmente tudo pode acontecer em um final de temporada quando o título da F1 está em jogo. De confrontos na pista a chamadas estranhas do controle de corrida, a F1 teve seu quinhão de decisões duvidosas. Veja quais são:

6. GP do México de 1964 - Hill x Bandini

Onde: Cidade do México

Quem: Graham Hill x Lorenzo Bandini

Campeão: John Surtees

Devido à falta de filmagens, é difícil definir este caso. Mas não há dúvida de que o confronto entre um candidato ao título e o companheiro de equipe de outro teve influência no resultado do campeonato mundial.

Três pilotos estavam na disputa pela coroa de 1964 na final da Cidade do México: Graham Hill, da BRM, John Surtees, da Ferrari, e Jim Clark, da Lotus.

Problemas de injeção atrapalharam Surtees nos treinos e no início da corrida, enquanto Clark saiu na frente na pole. Depois de atingir a temperatura ideal, o V8 de Surtees foi liberado e ele começou a atacar.

Ele logo pegou a briga pelo terceiro lugar entre seu companheiro de equipe Lorenzo Bandini e Hill. Por fim, Bandini e Hill fizeram contato e o BRM foi eliminado da disputa (embora Hill terminasse em 11º).

Mais tarde, Surtees afirmou que percebeu que algo estava para acontecer, dada a ferocidade da batalha, mas a culpa continua sendo uma questão de debate.

De qualquer forma, Clark ainda estava bem na frente e rumo ao título quando um tubo de óleo se rompeu.

Dan Gurney assumiu a liderança na penúltima volta e, em seguida, Bandini ajudou mais uma vez ao se afastar do líder de sua equipe. Assim, Surtees terminou em segundo lugar e venceu Hill por um único ponto.

5. GP do Japão de 1989 - Prost x Senna

Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Onde: Suzuka

Quem: Alain Prost x Ayrton Senna

Campeão: Alain Prost

Esse não foi um confronto na última etapa - o GP da Austrália aconteceria duas semanas depois - mas era fundamental para Ayrton Senna vencer Alain Prost em Suzuka para continuar na briga pelo título na final de Adelaide.

As duas McLaren-Hondas dominaram os treinos classificatórios, com Senna superando seu rival Prost por extraordinários 1s730 para conquistar a pole position. Prost optou por uma configuração de menor downforce para a corrida e fez a melhor largada, com Senna apenas segurando a Ferrari de Gerhard Berger pelo segundo lugar.

Prost estava quatro segundos à frente quando fez seu pit stop. Senna entrou duas voltas depois, e sua parada demorou dois segundos a mais. Então veio o movimento polêmico. No final da 40ª volta, o brasileiro estava a meio segundo do francês, mas Prost se recuperou e aumentou a diferença novamente. Senna se aproximou mais uma vez e, na volta 47, a seis voltas do final, conseguiu a ultrapassagem.

O downforce mais baixo de Prost deu a ele uma vantagem de velocidade na reta, de modo que a única chance realista de Senna de ultrapassar era frear muito tarde na chicane. Ele foi por dentro, mas Prost fechou a porta - tarde demais.

As duas McLarens pararam em um emaranhado deselegnte, de frente para a área de escape. Prost, com o carro parado, saiu do monoposto e se afastou. Senna sinalizou para ser empurrado e continuou seu caminho, mas o mais importante foi que ele continuou pela saída de pista em vez de entrar na chicane.

Na volta seguinte, Senna foi para o boxe para substituir uma asa dianteira danificada, colocando Alessandro Nannini na liderança, mas ele passou a Benetton na chicane a duas voltas do final para conquistar a vitória que precisava. Mais tarde, Senna foi excluído por contornar a chicane na volta 47. O recurso da McLaren não foi aceito, e Prost foi campeão antes de ir para a Ferrari.

4. GP da Austrália de 1994 - Schumacher x Hill

A temporada de 1994 da F1 já era polêmica, mesmo antes do confronto entre Schumacher e Hill na última volta Foto de: Sutton Images

Onde: Adelaide

Quem: Michael Schumacher x Damon Hill

Campeão: Michael Schumacher

A temporada de 1994 já havia sido marcada por controvérsias e tragédias, desde a morte de Senna no GP de San Marino até a exclusão de Michael Schumacher do GP da Inglaterra e o banimento de duas corridas.

Após um desempenho impressionante no chuvoso GP do Japão, Damon Hill reduziu a diferença para o líder do campeonato, Schumacher, para um ponto quando as equipes chegaram a Adelaide para a última etapa.

Após a morte de Senna, a equipe Williams-Renault formou uma dupla com Hill e o novato David Coulthard e, em quatro ocasiões, com o campeão mundial de 1992, Mansell. Em Adelaide, foi Mansell quem esteve à altura da ocasião, conquistando a pole position, superando a Benetton-Ford de Schumacher por 0s018, com Hill em terceiro.

Graças a essa diferença de um ponto, o título seria efetivamente conquistado por aquele que terminasse à frente de Schumacher e Hill. A aceleração de Mansell na largada fez com que sua Williams rodasse para o lado, com os dois rivais o ultrapassando. O campeão de 1992 agravou sua fuga com um momento fora da pista na primeira volta.

A corrida se acalmou, com Schumacher na liderança e Hill na perseguição. Na marca das 30 voltas, a vantagem do astro da Benetton estava oscilando em torno de dois segundos. Mas na 36ª volta, Schumacher bateu no muro na curva East Terrace. Ele continuou seu caminho rapidamente, e Hill tentou ultrapassar a Benetton danificada na curva seguinte.

Schumacher virou sobre a Williams, lançando-se sobre duas rodas e indo parar nas barreiras, enquanto Hill foi forçado a se retirar nos boxes com danos na suspensão dianteira esquerda.

Schumacher foi campeão, enquanto Mansell encerrou sua carreira na Williams com a vitória depois de ultrapassar a Ferrari de Gerhard Berger.

3. GP da Europa de 1997 - Schumacher x Villeneuve

Onde: Jerez

Quem: Michael Schumacher x Jacques Villeneuve

Campeão: Jacques Villeneuve

Assim como em 1994, houve uma controvérsia na corrida final entre Schumacher, agora pilotando pela Ferrari, e o piloto líder da Williams-Renault, neste caso Jacques Villeneuve.

A Williams era conhecida como a proposta mais competitiva, mas alguns desempenhos impressionantes de Schumacher e algumas oscilações de Villeneuve significavam que o alemão estava um ponto à frente do canadense quando eles se dirigiram para Jerez. Era efetivamente uma decisão em que o 'vencedor leva tudo'.

O primeiro sinal de alerta veio nos treinos classificatórios, onde, de alguma forma, o trio líder registrou exatamente o mesmo tempo. Por ter marcado o tempo primeiro, Villeneuve conquistou a pole, deixando Schumacher e o segundo carro Williams de Heinz-Harald Frentzen para trás.

Schumacher fez uma largada melhor e tomou a liderança de Villeneuve. Eles fizeram duas rodadas de pitstops e, a cada vez, a Ferrari saiu ainda na frente da Williams.

Na volta 48, logo após a distância de dois terços, Villeneuve lançou um ataque. Ele passou por dentro de Schumacher na curva Dry Sack.

Sabendo que não podia se dar ao luxo de perder para Villeneuve, Schumacher fez a curva, sua roda dianteira direita bateu no sidepod esquerdo de Villeneuve e a Ferrari foi lançada na caixa de brita. Schumacher ficou parado, girando as rodas traseiras, tentando ganhar tração para voltar à pista, mas teve que desistir e sair.

Villeneuve ainda precisava de pontos para conquistar o título e, para sua sorte, os danos na Williams não foram graves. Ele liderou até a última volta, quando permitiu a ultrapassagem dos McLarens de Mika Hakkinen e Coulthard. Foi a primeira vitória do finlandês em um GP, enquanto o terceiro lugar de Villeneuve significou o título de campeão.

Schumacher, com suspeitas ainda persistentes sobre suas ações em 1994, foi desclassificado do campeonato mundial daquele ano.

2. GP de Abu Dhabi de 2021 - Hamilton vs Verstappen (e controle de corrida)

O Safety Car lidera Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, e o restante da equipe Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Onde: Yas Marina

Quem: Max Verstappen e Lewis Hamilton

Campeão: Max Verstappen

Este é um caso incomum nesta lista, porque se trata mais de como a corrida foi realizada do que da condução dos dois protagonistas. A luta pelo campeonato foi brutal em alguns momentos em 2021, mas no final foi decidida por decisões no controle da corrida.

Verstappen e Hamilton chegaram a Abu Dhabi empatados em pontos, mas a vantagem era de Verstappen graças às nove vitórias do piloto da Red Bull contra oito do piloto da Mercedes. Se nenhum dos dois pontuasse, Verstappen seria o campeão, o que levantou alguns temores de um confronto no estilo de Suzuka 1990, mas isso não aconteceu.

Hamilton ultrapassou o pole Verstappen na largada e, em seguida, lidou habilmente com a investida do holandês na Curva 6, recuando o suficiente para satisfazer os comissários de pista depois de entrar na pista. Apesar dos bons esforços de Sergio Pérez, na segunda Red Bull, para atrasá-lo durante os pitstops, Hamilton parecia pronto para garantir a vitória e o título - 12s à frente a seis voltas do final - quando Nicholas Latifi bateu e acionou o safety car.

A Red Bull imediatamente (e corretamente) colocou Verstappen nos boxes para que ele usasse pneus novos, enquanto Hamilton ficou de fora. Se fosse qualquer outra corrida na história do campeonato mundial, ela teria terminado sob amarelas ou teria sido reiniciada com os carros em volta entre Hamilton, com pneus duros velhos, e Verstappen (com pneus macios novos). Alguns até sugeriram que uma bandeira vermelha teria sido apropriada, argumentando que uma única volta com todos os carros tendo a chance de trocar de pneus teria sido mais justa.

Em vez disso, depois de serem informados inicialmente de que não receberiam o sinal, os carros entre a Mercedes e a Red Bull (e somente eles) foram autorizados a passar. E então a corrida recomeçou. Ter uma disputa de uma volta foi ótimo para o entretenimento, mas, com o pelotão tão fortemente distorcido, só haveria um vencedor.

Uma batida ou uma ultrapassagem era tudo o que Verstappen precisava e, quando ele fez sua manobra na curva 5, Hamilton lhe deu espaço. O Mercedes contra-atacou, mas não tinha aderência; Verstappen se manteve firme para vencer a corrida e o título por 2,3s.

Lando Norris, da McLaren, talvez tenha resumido melhor o que aconteceu: "Foi para a TV, é claro. Se foi justo ou não, não cabe a mim decidir".

As repercussões posteriores foram das mais amargas que o esporte já viu, e as mensagens de rádio da Red Bull e da Mercedes para o diretor de corrida Michael Masi durante o último safety car não favoreceram em nada o esporte. Masi acabou perdendo o emprego, mas a Mercedes decidiu não continuar com o recurso e os resultados de uma corrida diferente de qualquer outra nos mais de mil GPs do campeonato mundial permaneceram.

1. GP do Japão de 1990 - Prost x Senna

Ação de largada, Alain Prost, Ferrari 641, lidera Ayrton Senna, McLaren MP4/5B Honda Foto de: Sutton Images

Onde: Suzuka

Quem: Ayrton Senna e Alain Prost

Campeão: Ayrton Senna

Assim como em 1989, o drama de Suzuka foi a penúltima etapa, mas dessa vez a situação era diferente. Prost, agora na Ferrari, precisava vencer para ter alguma chance de derrotar Senna e a McLaren na final de Adelaide.

Mais uma vez, Senna estava na pole, com Prost ao seu lado. Senna, ainda magoado com a "falta profissional" cometida por Prost em 1989, argumentou que a pole deveria ser movida para o lado de fora, na linha de corrida, mas o presidente da FISA, Jean-Marie Balestre - que Senna havia acusado injustamente de manipular os comissários em sua exclusão 12 meses antes - vetou seu pedido.

Logicamente, Prost conseguiu uma largada melhor do que a de Senna, que estava na linha interna, suja e empoeirada. Sem se deixar abater, Senna fez o que parecia ser uma investida extremamente otimista pela parte interna da Ferrari na primeira curva. Sua dianteira esquerda entrou em contato com a traseira direita de Prost em alta velocidade, e os dois carros foram parar na caixa de brita e abandonaram a corrida.

"Nós dois estávamos fora e foi um final de campeonato de merda", disse Senna um ano depois, admitindo que sua intenção era ultrapassar Prost na primeira curva, mesmo que isso causasse uma batida. "Não foi bom para mim e não foi bom para a F1".

Mais uma vez, uma controvérsia entre Senna e Prost resultou em uma vitória da Benetton, com Nelson Piquet superando Roberto Moreno para um 1-2, mas somente depois que a segunda McLaren-Honda de Gerhard Berger rodou na segunda volta e a Ferrari de Nigel Mansell sucumbiu a uma falha no eixo de transmissão.

Os carros destruídos de Alain Prost, Ferrari 641, e Ayrton Senna, McLaren MP4/5B Honda Foto de: Motorsport Images

