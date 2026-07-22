Jornalista da Sky Sports indica futuro de Verstappen na F1

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Ted Kravitz analisou os possíveis caminhos do tetracampeão mundial para 2027

Redação Motorsport.com
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A situação de Max Verstappen no futuro da Fórmula 1 segue indefinida, com rumores envolvendo possíveis vagas na Mercedes e na McLaren. No entanto, Ted Kravitz, repórter da Sky Sports F1, indicou que o tetracampeão mundial deve permanecer na Red Bull.

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"Acho que, no momento, o único destino possível para ele é a McLaren, mas a equipe está passando por uma situação difícil e está muito satisfeita com seus dois pilotos", começou Kravitz, comentando sobre os rumores ligando Verstappen ao time de Woking.

"Lando Norris foi, segundo alguns, o piloto mais rápido no circuito de Spa-Francorchamps. E se ele não tivesse largado em 13º, com uma penalidade no motor no grid, talvez pudesse ter disputado a vitória com Leclerc e Antonelli".

"Oscar Piastri tem seus próprios pequenos problemas, mas continua muito satisfeito com a equipe, e o ambiente é harmonioso. Não há vaga na equipe da McLaren".

O repórter da Sky Sports também afirmou que o caminho da Mercedes para Verstappen, que já foi um dos rumores mais fortes no passado, está praticamente descartado, principalmente pelo desempenho do jovem astro e líder do campeonato, Kimi Antonelli, em 2026.

“A McLaren parece ser a única opção no momento. A Mercedes parece estar satisfeita com Kimi Antonelli. Eles acham que ele provavelmente é tão rápido quanto Max Verstappen. É uma afirmação ousada, mas é isso que eles pensam. E eles acham que George Russell é um bom companheiro de equipe para Antonelli, por enquanto".

 “Então, aparentemente, é a McLaren, ou nada, ou ficar na Red Bull. E é por isso que acho que o Max vai ficar na Red Bull", concluiu Kravitz.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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