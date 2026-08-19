Câmara é o favorito para vaga de Ocon na Haas, diz repórter da F1
Lawrence Barreto afirmou que a disputa pelo possível assento de Ocon na equipe americana é entre o brasileiro, Fornaroli, Hirakawa e Tsunoda
Foto de: Jose Mario Dias
A disputa pela possível vaga de Esteban Ocon na Haas continua agitando os bastidores. Lawrence Barreto, repórter oficial da Fórmula 1, apontou que Rafael Câmara é o favorito para assumir o assento do piloto francês na temporada 2027.
Ao site oficial da F1, Barreto afirmou que a presença de Ocon no próximo ano com a Haas segue ameaçada, enquanto o companheiro de equipe, Oliver Bearman, deve permanecer na escuderia americana para o seu terceiro ano de carreira.
O jornalista britânico também afirmou que a disputa pelo assento de Ocon é entre quatro nomes.
São eles: Leonardo Fornaroli, júnior da McLaren e atual detentor do título da Fórmula 2; Yuki Tsunoda, que correrá no GP da Holanda no lugar de Liam Lawson pela Racing Bulls; Ryo Hirakawa, reserva da equipe americana e com sucesso nas 24 Horas de Le Mans, e o próprio Câmara, que faz parte da academia de jovens talentos da Ferrari e é o atual campeão da Fórmula 3.
Segundo Lawrence, o favorito pela vaga na Haas, caso demitam Ocon, é justamente Câmara, que está fortemente ligado à equipe americana.
No entanto, o repórter da F1 destacou que as mudanças no mercado de pilotos, incluindo a ida de Nikola Tsolov, rival de Câmara e líder do campeonato de 2026 da F2, à Racing Bulls, dependem da decisão de Max Verstappen e Fernando Alonso em deixarem ou não suas equipes.
No entanto, o Motorsport.com Itália apurou que mais um candidato surgiu na disputa pela possível vaga de Ocon na F1: Jack Doohan, ex-Alpine e que hoje é reserva da Haas.
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