Com todo o grid da Fórmula 1 de 2022 acertado, os pilotos também já sabem do salário que irão receber na próxima temporada. Os valores foram apurados pelo renomado jornalista Fritz-Dieter Rencken, do veículo Racing News365. Como esperado, Lewis Hamilton é dono das maiores cifras, com 35 milhões de euros anuais.

Mercedes e Red Bull, as duas protagonistas do último campeonato, tem diferenças grandes no ordenado de suas duplas. Na escuderia alemã, George Russell receberá cerca de 30 milhões a menos que o heptacampeão, enquanto o salário Max Verstappen será cerca do triplo do de Sergio Pérez na equipe austríaca (21,9 milhões x 7 milhões).

Curiosamente, Lando Norris, sensação da última temporada, não está no top 10. Sua renda será de 4,4 milhões de euros, o mesmo de Russell e praticamente um terço do de seu companheiro de time, Daniel Ricciardo, que ganhará 13,1 milhões.

Yuki Tsunoda receberá o menor salário do grid, com um valor de 660 mil euros mensais, menos do que a dupla da Haas, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, que receberão 880 mil cada.

Confira os salários dos pilotos da Fórmula 1 de 2022:

Piloto Salário (anual) Lewis Hamilton 35 milhões de euros Max Verstappen 21,9 milhões de euros Fernando Alonso 17,5 milhões de euros Sebastian Vettel 13,1 milhões de euros Daniel Ricciardo 13,1 milhões de euros Charles Leclerc 10,5 milhões de euros Carlos Sainz 8,76 milhões de euros Valtteri Bottas 8,76 milhões de euros Lance Stroll 8,76 milhões de euros Sergio Pérez 7 milhões de euros George Russell 4,4 milhões de euros Lando Norris 4,4 milhões de euros Esteban Ocon 4,4 milhões de euros Pierre Gasly 4,4 milhões de euros Alexander Albon 1,75 milhões de euros Guanyu Zhou 880.000 euros Mick Schumacher 880.000 euros Nikita Mazepin 880.000 euros Nicholas Latifi 880.000 euros Yuki Tsunoda 660.000 euros

