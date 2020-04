A morte de Ricardo Divila rendeu diversas homenagens ao brasileiro, que foi teve uma extensa carreira no mundo do automobilismo, incluindo os primeiros carros da Copersucar Fittipaldi. Entre as pessoas que falaram sobre a importância de Divila foi o piloto João Paulo de Oliveira, que trabalhou com o projetista no Super GT e na Super Fórmula. JP falou com o Motorsport.com sobre as lembranças que tem de Divila e a importância do brasileiro para o automobilismo.

"Eu fui pego de surpresa, porque eu não tinha contato com ele há umas duas ou três semanas", disse JP. "Foi um choque. É um cara muito próximo. Passamos anos trabalhando juntos no Japão".

JP falou sobre o relacionamento próximo que tinha com Divila e como que o brasileiro era visto pelas pessoas no paddock por onde passava.

"Ele sempre foi uma inspiração, sempre passou muito conhecimento para mim, tinha uma força muito grande dentro dele. Era um ícone dentro da pista. Sempre foi uma pessoa respeitada no paddock, todos sabiam da sua capacidade. Ele costumava me ligar, falávamos quase diariamente, com longas chamadas por Skype. Eu parava tudo que estava fazendo para ouvir ele falar, porque ele sempre tinha histórias interessantes para falar, sobre carros, sobre engenharia...".

O piloto finalizou falando sobre o que fica de seus monentos com Divila.

"Realmente eu devo muito a ele. Vou ficar com as lembranças boas, com certeza, muitas histórias".

Confira imagens do Copersucar em ação na F1

Galeria Lista Emerson Fittipaldi, Copersucar FD04 Ford 1 / 14 Foto de: LAT Images Ingo Hoffman, Copersucar-Fittipald 2 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar FD02 Ford 3 / 14 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi, Copersucar FD04 Ford 4 / 14 Foto de: LAT Images Ingo Hoffmann, Copersucar Fittipaldi FD04 Ford 5 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar Fittipaldi FD01-Ford 6 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar Fittipaldi FD01-Ford 7 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD03 8 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD02 9 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD02 10 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD01 11 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images The Copersucar Fittipaldi transporter in the paddock 12 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images The Copersucar Fittipaldi paddock area 13 / 14 Foto de: Jean-Philippe Legrand Carro de F1 retrô - Copersucar 1979 14 / 14 Foto de: Camille De Bastiani

