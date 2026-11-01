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Kart, joia da Mercedes e campeão da F1: conheça a trajetória completa de Antonelli

O jovem de apenas 20 anos quebrou o recorde de Sebastian Vettel e se tornou o campeão mais jovem na história da categoria

Livia Veiga
Publicado:
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Andrea Kimi Antonelli é o mais jovem campeão da Fórmula 1 e, apesar de ter feito uma temporada brilhante com a Mercedes, conquistando o título com quatro corridas de antecedência, o italiano tem uma trajetória impressionante. Nesta matéria, apresentamos quem é Andrea Kimi Antonelli.

Leia também:

O piloto nasceu em 25 de agosto de 2006, em Bolonha, na Itália. Filho de Marco Antonelli, piloto e proprietário de uma equipe de automobilismo, cresceu em contato próximo com o esporte a motor.

Começou a andar de kart aos sete anos e iniciou sua trajetória competitiva em 2015, aos oito, construindo uma carreira marcada por títulos nas categorias de base e por uma ascensão rápida até a F1.

Os primeiros títulos no kart

Antonelli começou a competir no kart em maio de 2015, na categoria EasyKart 60. Naquele ano, conquistou o campeonato italiano da modalidade e venceu a Easykart International Grand Final, estabelecendo as primeiras conquistas de uma carreira que ganharia projeção internacional nos anos seguintes.

Em 2016, obteve terceiros lugares na Copa da Itália de Kart e no Trofeo delle Industrie, ambos na categoria 60 Mini. No ano seguinte, terminou em terceiro na WSK Super Master Series, também na 60 Mini.

A temporada de 2018 marcou uma nova sequência de conquistas para o piloto: venceu a WSK Champions Cup, a South Garda Winter Cup e a ROK Cup International Final, na categoria Mini. Os resultados reforçaram sua presença entre os principais talentos do kartismo internacional.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Em 2019, o italiano avançou para a categoria OK Junior e conquistou os títulos da WSK Super Master Series, da WSK Euro Series, da WSK Open Cup e da WSK Final Cup. Também venceu a South Garda Winter Cup e o campeonato italiano de kart na categoria OK Junior.

No Campeonato Europeu de Kart da FIA, terminou como vice-campeão, enquanto no Mundial da modalidade encerrou a temporada na quinta posição.

Naquele mesmo ano, Antonelli foi recrutado pela Mercedes e se tornou membro da academia aos 12 anos. A equipe alemã passou a acompanhar seu desenvolvimento e a preparar o italiano para as etapas seguintes de sua formação no automobilismo.

A conquista dos campeonatos europeus de kart

Em 2020, Antonelli passou a competir na categoria OK, destinada a pilotos mais experientes. A mudança não impediu sua sequência de vitórias: ele conquistou o Campeonato Europeu de Kart da FIA e a WSK Euro Series, além do Campeonato Italiano de Kart na mesma categoria.

O título europeu teve importância especial por ter sido conquistado em sua primeira temporada na categoria OK. Antonelli demonstrou capacidade para enfrentar adversários mais experientes e se adaptar a um novo nível de competição.

Em 2021, voltou a conquistar o Campeonato Europeu de Kart da FIA na categoria OK, tornando-se bicampeão consecutivo da competição. A temporada também marcou sua transição para os monopostos, iniciando uma nova etapa de sua carreira pela PREMA Racing.

Com títulos importantes no kart nacional e internacional, Antonelli encerrou esse período de sua formação com resultados que justificavam a aposta da Mercedes em sua progressão para as categorias de fórmula.

A estreia nos monopostos e os títulos na Fórmula 4

Antonelli fez sua estreia nos monopostos em 2021, aos 15 anos, pela PREMA Racing. Na Fórmula 4 Italiana, participou das três últimas etapas do campeonato e conquistou três pódios em nove corridas.

Também teve uma participação na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, durante a etapa de 2021-2022. Em janeiro de 2022, conquistou sua primeira vitória na categoria em Abu Dhabi.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Powerteam

Andrea Kimi Antonelli, Prema Powerteam

Foto de: Prema Powerteam

A temporada de 2022 foi decisiva para sua consolidação como um dos principais talentos das categorias de base: na F4 Italiana, Antonelli conquistou o título e também foi campeão entre os estreantes. Na ADAC Fórmula 4, o campeonato alemão da categoria, também terminou como campeão.

Somando as duas competições, o italiano conquistou 22 vitórias em 35 corridas, além de 21 pole positions e 27 pódios. Os resultados demonstraram sua capacidade de manter um alto nível de desempenho em diferentes campeonatos.

Ainda em 2022, Antonelli conquistou o título na competição de Fórmula 4 dos FIA Motorsport Games, ampliando seu currículo internacional.

Ao final da temporada, havia conquistado os campeonatos italiano e alemão de Fórmula 4, além de resultados expressivos em competições internacionais. Seu desempenho acelerou a progressão dentro do programa de jovens pilotos da Mercedes.

O domínio na Fórmula Regional em 2023

Em 2023, Antonelli avançou para a Fórmula Regional - a antiga FRECA, atual FREC, categoria intermediária entre a Fórmula 4 e os campeonatos superiores de monopostos. Pela PREMA Racing, disputou duas competições: a Formula Regional Middle East Championship e a FRECA.

No início do ano, conquistou o título da Formula Regional Middle East Championship, com três vitórias e quatro pódios em 15 corridas. Na sequência, concentrou sua campanha europeia na FRECA, na qual venceu cinco corridas e conquistou outros seis pódios.

O título europeu foi confirmado na etapa de Zandvoort, na Holanda, quando ainda restavam duas corridas para o encerramento do campeonato.

#12 Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

#12 Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Foto de: Formula Regional European Championship

A conquista consolidou a rápida ascensão do italiano. Em duas temporadas de monopostos, Antonelli havia conquistado os títulos da Fórmula 4 Italiana, da ADAC Fórmula 4, da Formula Regional Middle East Championship e da FRECA.

Diante desses resultados, a Mercedes e a PREMA decidiram promovê-lo diretamente à Fórmula 2 em 2024. Com isso, Antonelli não disputou a Fórmula 3, etapa tradicional do caminho até a principal categoria do automobilismo mundial.

A chegada à Fórmula 2 em 2024

Em 2024, Antonelli estreou na Fórmula 2 pela PREMA Racing, ao lado do britânico Oliver Bearman. A categoria representou um desafio maior, com carros mais potentes e uma concorrência formada por pilotos que buscavam chegar à F1.

O italiano precisou de algumas etapas para conquistar seu primeiro pódio, mas ganhou destaque na segunda metade da temporada. Em Silverstone, venceu a corrida sprint sob condições de chuva e duas semanas depois, conquistou sua primeira vitória na corrida principal, em Budapeste.

Andrea Kimi Antonelli, da Prema Racing, em 3º lugar, no pódio

Andrea Kimi Antonelli, da Prema Racing, em 3º lugar, no pódio

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Com o triunfo na Hungria, Antonelli tornou-se o piloto mais jovem a vencer mais de uma corrida na história da Fórmula 2 naquele momento, mas estava fazendo uma temporada mais apagada.

O italiano terminou a temporada na sexta posição do campeonato, com duas vitórias. Embora não tenha conquistado o título, os resultados e sua evolução ao longo do ano reforçaram a decisão da Mercedes de prepará-lo para assumir uma vaga na equipe principal.

Paralelamente à campanha na Fórmula 2, Antonelli participou de testes com carros de F1 organizados pela Mercedes, já sabendo que teria a oportunidade de substituir Lewis Hamilton.

A primeira participação em um fim de semana de F1

Antonelli teve seu primeiro contato oficial com um fim de semana de GP em 30 de agosto de 2024, durante o primeiro treino livre do GP da Itália, em Monza. Aos 18 anos, assumiu o carro de George Russell para participar da sessão.

Sua participação, porém, terminou antes do previsto por conta de uma batida ainda nos primeiros minutos da sessão. O italiano perdeu o controle do carro e bateu, encerrando o treino antecipadamente.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, crashes out in FP1

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, crashes out in FP1

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Em 31 de agosto de 2024, durante o fim de semana do GP da Itália, a Mercedes anunciou oficialmente que Antonelli substituiria Hamilton a partir da temporada de 2025.

A escolha representou um passo importante na carreira do italiano que, em vez de disputar mais uma temporada na Fórmula 2, foi promovido e deu sequência à trajetória acelerada que havia construído desde o kart.

Aos 18 anos, tornou-se um dos pilotos mais jovens a receber uma vaga titular na história da F1. Vale lembrar que, desde a entrada de Max Verstappen, a idade mínima é 18 anos.

A estreia na F1 em 2025

Antonelli estreou oficialmente na F1 no GP da Austrália de 2025, em Melbourne, aos 18 anos. Depois de enfrentar dificuldades na classificação e ser eliminado no Q1, largou na 16ª posição para sua primeira corrida pela Mercedes.

A prova foi marcada por condições meteorológicas variáveis, chuva e intervenções do safety car. Em meio às dificuldades, o italiano avançou pelo pelotão e cruzou a linha de chegada na quarta posição.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Inicialmente, uma punição de cinco segundos por uma suposta liberação insegura nos boxes fez Antonelli cair para quinto lugar. A Mercedes, porém, apresentou um pedido de revisão, e os comissários retiraram a penalidade após analisar imagens adicionais. Com a decisão, o italiano recuperou oficialmente a quarta posição.

O resultado representou uma estreia expressiva na categoria e garantiu seus primeiros pontos na F1 logo na corrida de abertura da temporada.

No entanto, o ano de estreia de Antonelli enfrentou diversos altos e baixos. Inclusive, em alguns finais de semana, a escolha de Toto Wolff chegou a ser fortemente questionada.

Em 2025, os resultados mais fracos do italiano se deram em pistas onde ele tinha pouco conhecimento, inclusive com uma sequência negativa entre a Emilia-Romanha e Bélgica - com o destaque positivo para seu primeiro pódio no Canadá.

Kimi terminou a temporada de 2025 na sétima posição, tendo somado 150 pontos ao longo do ano. Em comparação direta com seu companheiro de equipe, George Russell foi o quarto colocado, tendo somado 319 pontos.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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