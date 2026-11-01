Andrea Kimi Antonelli é o mais jovem campeão da Fórmula 1 e, apesar de ter feito uma temporada brilhante com a Mercedes, conquistando o título com quatro corridas de antecedência, o italiano tem uma trajetória impressionante. Nesta matéria, apresentamos quem é Andrea Kimi Antonelli.

O piloto nasceu em 25 de agosto de 2006, em Bolonha, na Itália. Filho de Marco Antonelli, piloto e proprietário de uma equipe de automobilismo, cresceu em contato próximo com o esporte a motor.

Começou a andar de kart aos sete anos e iniciou sua trajetória competitiva em 2015, aos oito, construindo uma carreira marcada por títulos nas categorias de base e por uma ascensão rápida até a F1.

Os primeiros títulos no kart

Antonelli começou a competir no kart em maio de 2015, na categoria EasyKart 60. Naquele ano, conquistou o campeonato italiano da modalidade e venceu a Easykart International Grand Final, estabelecendo as primeiras conquistas de uma carreira que ganharia projeção internacional nos anos seguintes.

Em 2016, obteve terceiros lugares na Copa da Itália de Kart e no Trofeo delle Industrie, ambos na categoria 60 Mini. No ano seguinte, terminou em terceiro na WSK Super Master Series, também na 60 Mini.

A temporada de 2018 marcou uma nova sequência de conquistas para o piloto: venceu a WSK Champions Cup, a South Garda Winter Cup e a ROK Cup International Final, na categoria Mini. Os resultados reforçaram sua presença entre os principais talentos do kartismo internacional.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Em 2019, o italiano avançou para a categoria OK Junior e conquistou os títulos da WSK Super Master Series, da WSK Euro Series, da WSK Open Cup e da WSK Final Cup. Também venceu a South Garda Winter Cup e o campeonato italiano de kart na categoria OK Junior.

No Campeonato Europeu de Kart da FIA, terminou como vice-campeão, enquanto no Mundial da modalidade encerrou a temporada na quinta posição.

Naquele mesmo ano, Antonelli foi recrutado pela Mercedes e se tornou membro da academia aos 12 anos. A equipe alemã passou a acompanhar seu desenvolvimento e a preparar o italiano para as etapas seguintes de sua formação no automobilismo.

A conquista dos campeonatos europeus de kart

Em 2020, Antonelli passou a competir na categoria OK, destinada a pilotos mais experientes. A mudança não impediu sua sequência de vitórias: ele conquistou o Campeonato Europeu de Kart da FIA e a WSK Euro Series, além do Campeonato Italiano de Kart na mesma categoria.

O título europeu teve importância especial por ter sido conquistado em sua primeira temporada na categoria OK. Antonelli demonstrou capacidade para enfrentar adversários mais experientes e se adaptar a um novo nível de competição.

Em 2021, voltou a conquistar o Campeonato Europeu de Kart da FIA na categoria OK, tornando-se bicampeão consecutivo da competição. A temporada também marcou sua transição para os monopostos, iniciando uma nova etapa de sua carreira pela PREMA Racing.

Com títulos importantes no kart nacional e internacional, Antonelli encerrou esse período de sua formação com resultados que justificavam a aposta da Mercedes em sua progressão para as categorias de fórmula.

A estreia nos monopostos e os títulos na Fórmula 4

Antonelli fez sua estreia nos monopostos em 2021, aos 15 anos, pela PREMA Racing. Na Fórmula 4 Italiana, participou das três últimas etapas do campeonato e conquistou três pódios em nove corridas.

Também teve uma participação na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, durante a etapa de 2021-2022. Em janeiro de 2022, conquistou sua primeira vitória na categoria em Abu Dhabi.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Powerteam Foto de: Prema Powerteam

A temporada de 2022 foi decisiva para sua consolidação como um dos principais talentos das categorias de base: na F4 Italiana, Antonelli conquistou o título e também foi campeão entre os estreantes. Na ADAC Fórmula 4, o campeonato alemão da categoria, também terminou como campeão.

Somando as duas competições, o italiano conquistou 22 vitórias em 35 corridas, além de 21 pole positions e 27 pódios. Os resultados demonstraram sua capacidade de manter um alto nível de desempenho em diferentes campeonatos.

Ainda em 2022, Antonelli conquistou o título na competição de Fórmula 4 dos FIA Motorsport Games, ampliando seu currículo internacional.

Ao final da temporada, havia conquistado os campeonatos italiano e alemão de Fórmula 4, além de resultados expressivos em competições internacionais. Seu desempenho acelerou a progressão dentro do programa de jovens pilotos da Mercedes.

O domínio na Fórmula Regional em 2023

Em 2023, Antonelli avançou para a Fórmula Regional - a antiga FRECA, atual FREC, categoria intermediária entre a Fórmula 4 e os campeonatos superiores de monopostos. Pela PREMA Racing, disputou duas competições: a Formula Regional Middle East Championship e a FRECA.

No início do ano, conquistou o título da Formula Regional Middle East Championship, com três vitórias e quatro pódios em 15 corridas. Na sequência, concentrou sua campanha europeia na FRECA, na qual venceu cinco corridas e conquistou outros seis pódios.

O título europeu foi confirmado na etapa de Zandvoort, na Holanda, quando ainda restavam duas corridas para o encerramento do campeonato.

#12 Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Foto de: Formula Regional European Championship

A conquista consolidou a rápida ascensão do italiano. Em duas temporadas de monopostos, Antonelli havia conquistado os títulos da Fórmula 4 Italiana, da ADAC Fórmula 4, da Formula Regional Middle East Championship e da FRECA.

Diante desses resultados, a Mercedes e a PREMA decidiram promovê-lo diretamente à Fórmula 2 em 2024. Com isso, Antonelli não disputou a Fórmula 3, etapa tradicional do caminho até a principal categoria do automobilismo mundial.

A chegada à Fórmula 2 em 2024

Em 2024, Antonelli estreou na Fórmula 2 pela PREMA Racing, ao lado do britânico Oliver Bearman. A categoria representou um desafio maior, com carros mais potentes e uma concorrência formada por pilotos que buscavam chegar à F1.

O italiano precisou de algumas etapas para conquistar seu primeiro pódio, mas ganhou destaque na segunda metade da temporada. Em Silverstone, venceu a corrida sprint sob condições de chuva e duas semanas depois, conquistou sua primeira vitória na corrida principal, em Budapeste.

Andrea Kimi Antonelli, da Prema Racing, em 3º lugar, no pódio Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Com o triunfo na Hungria, Antonelli tornou-se o piloto mais jovem a vencer mais de uma corrida na história da Fórmula 2 naquele momento, mas estava fazendo uma temporada mais apagada.

O italiano terminou a temporada na sexta posição do campeonato, com duas vitórias. Embora não tenha conquistado o título, os resultados e sua evolução ao longo do ano reforçaram a decisão da Mercedes de prepará-lo para assumir uma vaga na equipe principal.

Paralelamente à campanha na Fórmula 2, Antonelli participou de testes com carros de F1 organizados pela Mercedes, já sabendo que teria a oportunidade de substituir Lewis Hamilton.

A primeira participação em um fim de semana de F1

Antonelli teve seu primeiro contato oficial com um fim de semana de GP em 30 de agosto de 2024, durante o primeiro treino livre do GP da Itália, em Monza. Aos 18 anos, assumiu o carro de George Russell para participar da sessão.

Sua participação, porém, terminou antes do previsto por conta de uma batida ainda nos primeiros minutos da sessão. O italiano perdeu o controle do carro e bateu, encerrando o treino antecipadamente.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, crashes out in FP1 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Em 31 de agosto de 2024, durante o fim de semana do GP da Itália, a Mercedes anunciou oficialmente que Antonelli substituiria Hamilton a partir da temporada de 2025.

A escolha representou um passo importante na carreira do italiano que, em vez de disputar mais uma temporada na Fórmula 2, foi promovido e deu sequência à trajetória acelerada que havia construído desde o kart.

Aos 18 anos, tornou-se um dos pilotos mais jovens a receber uma vaga titular na história da F1. Vale lembrar que, desde a entrada de Max Verstappen, a idade mínima é 18 anos.

A estreia na F1 em 2025

Antonelli estreou oficialmente na F1 no GP da Austrália de 2025, em Melbourne, aos 18 anos. Depois de enfrentar dificuldades na classificação e ser eliminado no Q1, largou na 16ª posição para sua primeira corrida pela Mercedes.

A prova foi marcada por condições meteorológicas variáveis, chuva e intervenções do safety car. Em meio às dificuldades, o italiano avançou pelo pelotão e cruzou a linha de chegada na quarta posição.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Inicialmente, uma punição de cinco segundos por uma suposta liberação insegura nos boxes fez Antonelli cair para quinto lugar. A Mercedes, porém, apresentou um pedido de revisão, e os comissários retiraram a penalidade após analisar imagens adicionais. Com a decisão, o italiano recuperou oficialmente a quarta posição.

O resultado representou uma estreia expressiva na categoria e garantiu seus primeiros pontos na F1 logo na corrida de abertura da temporada.

No entanto, o ano de estreia de Antonelli enfrentou diversos altos e baixos. Inclusive, em alguns finais de semana, a escolha de Toto Wolff chegou a ser fortemente questionada.

Em 2025, os resultados mais fracos do italiano se deram em pistas onde ele tinha pouco conhecimento, inclusive com uma sequência negativa entre a Emilia-Romanha e Bélgica - com o destaque positivo para seu primeiro pódio no Canadá.

Kimi terminou a temporada de 2025 na sétima posição, tendo somado 150 pontos ao longo do ano. Em comparação direta com seu companheiro de equipe, George Russell foi o quarto colocado, tendo somado 319 pontos.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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