Ladrões roubam 12 toneladas de chocolate da KitKat em parceria com a F1

A Páscoa está chegando no Brasil e é comum estarmos falando sobre o preço do chocolate. Porém, a Fórmula 1 e a KitKat viveram uma situação inesperada quando uma carga de 12 toneladas de produto foi roubada antes de sair para distribuição.

A informação foi confirmada ao The Athletic pela marca de chocolates. Os ladrões levaram 413.793 unidades da "nova linha" de produtos - lançada em parceria com a F1.

O caminhão - que segue desaparecido - começou sua viagem de distribuição na Itália e deveria terminá-la na Polônia, um percurso de mais de 1.200 km. Porém, o veículo nunca chegou ao destino.

Confira o comunicado na íntegra:

"Sempre incentivamos as pessoas a darem um tempo com o KITKAT — mas parece que os ladrões levaram a mensagem muito a sério e roubaram mais de 12 toneladas do nosso chocolate. Embora reconheçamos o gosto excepcional dos criminosos, o fato é que o roubo de cargas é um problema crescente para empresas de todos os portes. Com esquemas cada vez mais sofisticados sendo implementados regularmente, optamos por tornar pública nossa experiência na esperança de aumentar a conscientização sobre essa tendência criminosa cada vez mais comum".

Vale lembrar que a KitKat se tornou parceira da F1 em 2025, o anúncio foi feito durante a celebração dos 75 anos da categoria e 90 anos da marca de chocolate.

Neste ano, a KitKat lançou o primeiro carro de F1 em formato de chocolate, o KitKat Chunky F1, que apresenta uma "casca de chocolate ao leite suave com cereais crocantes e pedaços de wafer".

Foi confirmado que as investigações seguem para tentar encontrar os produtos e o caminhão que foi levado. Não houve nenhum ferido durante o crime.

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