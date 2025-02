Nesta terça-feira (18), as 10 equipes e 20 pilotos se juntarão em um evento em conjunto para o lançamento das pinturas dos carros de 2025 da Fórmula 1. A comemoração celebra os 75 anos da categoria na O2 Arena, em Londres.

Essa é a primeira vez que o evento com essa magnitude acontece na F1 - apesar de já termos tido um 'spoiler' de como pode ser com a MotoGP há algumas semanas. Por isso, todos os detalhes que temos são os que foram fornecidos pela própria categoria.

Horário e onde assistir ao evento

Oficialmente, o evento começará a ser transmitido às 17h (no horário de Brasília). A live está disponível em todos os canais de comunicação oficiais da F1, como YouTube, Instagram, TikTok e outros.

O Motorsport.com também fará o react ao vivo do lançamento em nosso canal do YouTube, enquanto as equipes apresentam seus designs durante os sete minutos reservados para cada.

Quais os planos do F1 75?

Tradicionalmente, cada equipe apresenta seus novos carros à sua própria maneira: em uma pista de corrida com a presença de alguns jornalistas ou, de maneira mais recente, em um e-mail ou publicação nas redes sociais com algumas imagens da pintura do novo carro e algumas citações do piloto.

Desta vez, a F1 interveio para reunir todas em uma noite em Londres, diante de uma plateia ao vivo com artistas musicais, transmitindo o show gratuitamente. Embora o evento seja em homenagem ao 75º aniversário da F1, pense no F1 75 Live mais como uma cerimônia de abertura do que como uma festa de aniversário.

Mais importante ainda, é a chance da F1 de construir - e, possivelmente, controlar melhor - o maior momento antes de os carros entrarem na pista para os testes de pré-temporada. Ao transformar os lançamentos de uniformes, normalmente corriqueiros, em um espetáculo, há uma chance de inventar algo como um 25º evento para o público em uma programação já repleta de corridas. E, considerando as apresentações musicais (falaremos mais sobre elas daqui a pouco), há uma chance de fazer algo um pouco mais solto e globalmente cultural pop do que o foco habitual de um fim de semana de corrida.

Como será o evento?

Todos os 20 pilotos estarão presentes, além dos chefes de equipe - bem como, é claro, os novos carros de F1.

Cada equipe terá um segmento de sete minutos no palco do O2 para fazer o que quiser, o que significa que teremos uma série de interpretações quando se trata do lançamento da pintura. Vale a pena observar: antes do F1 75 Live, já vimos a Williams e a McLaren revelarem os designs de seus carros, mas não as pinturas que eles usarão. Para as outras oito equipes, tudo o que veremos será novo.

A ordem de apresentação será inversa da classificação do campeonato de construtores da última temporada. Desta maneira, a Sauber será a primeira a subir no palco, enquanto a McLaren finalizará a noite.

Se você estiver fazendo as contas, 10 equipes multiplicadas por sete minutos não são suficientes para preencher uma celebração que deve durar duas horas. É aí que entram em cena o anfitrião e as apresentações musicais.

Quais artistas se apresentarão no F1 75 Live?

A programação musical do F1 75 Live Foto de: Fórmula 1

A F1 finalmente anunciou a programação musical do evento na segunda-feira, e a lista é bastante variada. Há o cantor country americano Kane Brown e o rapper mgk (anteriormente conhecido como Machine Gun Kelly), que teve uma interação famosa com Martin Brundle, da Sky F1, durante o GP de São Paulo de 2023, que levou os dois a se desentenderem.

Também se apresentarão as lendas do pop britânico Take That, que atualmente se apresenta como um trio, sem Robbie Williams.

O compositor Bryan Tyler, que produziu o tema da F1, também fornecerá o pano de fundo musical.

Quem está apresentando?

Apresentador do F1 75 Live Foto de: Fórmula 1

O principal apresentador da noite é Jack Whitehall, um comediante e ator nascido em Londres que provavelmente é irreconhecível para o resto do mundo, exceto para aqueles que viram "Jungle Cruise".

É claro que, como se trata de um evento da F1, também veremos rostos conhecidos de seus canais de transmissão, incluindo Laura Winter e Lawrence Barretto. Um que não veremos: Will Buxton, que deixou a F1 TV para participar da cobertura da Fórmula Indy da Fox Sport em 2025.



Qual é a proposta da O2 Arena?

A O2 Arena é uma grande arena multiuso localizada no leste de Londres, ao lado do rio Tâmisa. Ela tem a terceira maior capacidade de assentos de qualquer local coberto no Reino Unido, com capacidade para 20 mil pessoas. Originalmente, ela se chamava Millennium Dome, mas, como o tempo funciona, isso rapidamente se transformou em um elefante branco, até que chegou o patrocínio da empresa de comunicação O2.



Independentemente do nome, a arena era (em 2023) a terceira música mais movimentada do mundo, atrás do Madison Square Garden de Nova York e da Movistar Arena no Chile. Ou seja, a F1 não economizou no local da festa.

