F1- Norris detona novas regras após P6 no quali australiano: "Passamos dos melhores carros para provavelmente os piores"
"Você desacelera tanto que precisa levantar o pé em todo lugar para garantir que a bateria esteja no máximo. Se estiver muito alta, você também está ferrado"
Atual campeão da Fórmula 1, o inglês Lando Norris, da McLaren, afirmou que a categoria “passou dos melhores carros de todos os tempos para provavelmente os piores”, criticando fortemente o novo regulamento da elite do esporte a motor, que é inaugurado neste fim de semana no GP da Austrália.
Nesta madrugada, a F1 realizou o quali para a prova, na qual Lando foi sexto -- atrás de seu companheiro australiano Oscar Piastri, do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, do franco-argelino Isack Hadjar, da Red Bull, do italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, e do inglês George Russell, pole pela Mercedes.
No entanto, o que irritou Norris não foi exatamente o resultado, e sim a enorme ênfase dada à recuperação de energia da unidade de potência, que agora tem impulsionamento dividido de forma aproximadamente igual entre o motor de combustão interna e a unidade elétrica, o que é um desafio.
Já na primeira classificação do ano, Norris demonstrou pessimismo com a nova realidade da pilotagem, já que os carros precisam ser cuidadosamente conduzidos pela pista para otimizar as necessidades de recuperação de energia elétrica da unidade de potência. Os carros agora são mais leves e ágeis, mas também foram vistos desacelerando drasticamente entre as curvas 9 e 10 do circuito de Albert Park, que antes era um trecho de altíssima velocidade.
“Acho que todos sabem quais são os problemas”, afirmou o piloto da McLaren. “E só o fato de ser uma divisão 50-50 e simplesmente não funcionar... o modo reta significa que você tem muitos outros problemas".
"Você desacelera tanto antes das curvas que precisa levantar o pé em todos os lugares para garantir que a bateria esteja no máximo. Se a bateria estiver muito alta, você também está ferrado. É difícil, mas é o que temos", seguiu o campeão da F1.
"Não é bom para um piloto, mas tenho certeza de que George está sorrindo. Passamos dos melhores carros já fabricados na F1 e os mais agradáveis de pilotar para provavelmente os piores. É péssimo, mas temos que conviver", finalizou. O GP da Austrália larga 1h (Brasília) de domingo. O Motorsport cobre tudo.
