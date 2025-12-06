Lando Norris parecia frustrado ao lado de um Max Verstappen tranquilo depois que a classificação para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 colocou o britânico em segundo lugar. O holandês garantiu a pole com um desempenho impressionante em Yas Marina, dois décimos à frente do piloto da McLaren.

Norris parecia confiante durante os treinos e, com uma vantagem de 12 pontos para a corrida, ele só precisa terminar no pódio para vencer o primeiro campeonato, mas largar em segundo amanhã não é exatamente o que ele gostaria.

"É difícil. Max fez um bom trabalho, então parabéns a ele", disse ele após a classificação. "Fizemos tudo o que podíamos. Acho que minha volta foi muito boa, fiquei muito feliz. É claro que estou desapontado por não estar na pole no último fim de semana, mas não fomos rápidos o suficiente hoje, então vamos tentar fazer isso amanhã".

Embora a história possa estar trabalhando contra as chances de Norris terminar em primeiro amanhã, começar na primeira fila ainda é uma posição sólida. Seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, larga atrás dele na terceira posição, seguido por George Russell, da Mercedes. Como a posição na pista é importante em Yas Marina, essa é uma boa notícia para Norris, que luta contra uma Red Bull solitária, embora rápida.

Questionado sobre como ele abordará a corrida devido à sua posição, ele respondeu que ainda não tem certeza: "Eu acho que vai chegar a hora, mas, por enquanto, estou desapontado por não estar na pole. Ainda quero vencer amanhã, então esse será o meu objetivo".

Piastri também parecia desapontado após ter se classificado em terceiro: "A volta que fiz no Q1 foi boa, para finalmente entrar em um ritmo para o fim de semana, e a última volta no Q3 também, não sobrou muita coisa. Só não fui rápido o suficiente, mas isso prepara um dia muito emocionante amanhã".

O australiano precisará marcar 17 pontos a mais que Norris e cinco a mais que Verstappen se quiser vencer o campeonato. Não é uma tarefa impossível, mas é algo que ele pode ter dificuldades, a menos que haja circunstâncias externas.

