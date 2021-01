Em meio à indefinição sobre a abertura da temporada 2021 da Fórmula 1, o dono da equipe Aston Martin/Racing Point, Lawrence Stroll, afirmou que o GP da Austrália será adiado e o campeonato deve começar no Bahrein.

A afirmação do pai do piloto canadense Lance Stroll, companheiro do alemão Sebastian Vettel na Aston, vem após indícios de que a etapa de Melbourne não será realizada em março em função das medidas restritivas do governo local em relação à pandemia do novo coronavírus.

Assim, o caminho fica aberto para que o GP do Bahrein seja a corrida inaugural de 2021. O circuito de Sakhir, aliás, também deve sediar a pré-temporada deste ano, em substituição à pista espanhola de Barcelona. A troca se deveria às questões logísticas.

“Não foi anunciado oficialmente, mas será. Melbourne não vai ser cancelada, mas adiada. Iremos para lá em algum momento e a primeira corrida será no Bahrein”, revelou o presidente-executivo da Aston Martin.

As escuderias de F1 teriam concordado com o adiamento em uma reunião virtual com o novo CEO da F1, o italiano Stefano Domenicali, ex-chefe de equipe da Ferrari, realizada nesta segunda-feira.

“Acredito que teremos dois ou três meses difíceis”, ponderou Stroll. “Há luz no fim do túnel com a vacina. Acho que as primeiras corridas serão desafiadoras. Para a gestão da F1 e da FIA, realmente tiro meu chapéu por terem realizado 17 corridas como fizemos no ano passado em 23 semanas, sem grandes problemas, de maneira muito impressionante. Acho que o pior já passou e aprendemos no ano passado como prosseguir este ano."

