Lawson: Pilotos de F1 sempre vão reclamar das regras
No entanto, o neozelandês da Racing Bulls destacou preocupação dos rivais com a segurança após o acidente de Oliver Bearman em Suzuka
A Fórmula 1 introduziu regulamentos radicais para 2026, trazendo carros menores e mais leves para as pistas e aumentando a ênfase na energia elétrica nas unidades de potência. Desde o início da temporada, no entanto, essas regras têm gerado polêmica, o que Liam Lawson acredita ter sido inevitável, especialmente pelo jeito 'reclamão' dos pilotos.
O ex-companheiro de equipe do piloto da Racing Bulls, Max Verstappen, tem sido o mais crítico sobre a nova era da F1, comparando-a à Fórmula E e ao Mario Kart, enquanto o atual campeão mundial, Lando Norris, também criticou alguns aspectos das regras.
Agora, Lawson explicou que, embora algumas reclamações sobre as novas regras sejam válidas, como as preocupações com a segurança levantadas após o acidente em alta velocidade de Oliver Bearman em Suzuka, os pilotos “reclamam de tudo”.
“No fim das contas, sempre haverá coisas que queremos do carro”, disse o neozelandês à mídia, incluindo o Motorsport.com. “E provavelmente vamos, quer dizer, como pilotos, meio que reclamar de tudo, literalmente, então acho que isso nunca vai mudar. Mas acho que, no que diz respeito ao regulamento, o mais importante agora é provavelmente o aspecto da segurança, especialmente com o que vimos no Japão".
“Acho que isso é algo que queremos evitar no futuro. E no que diz respeito ao desempenho, isso é algo que, obviamente, sempre vai evoluir".
Os carros deste ano são mais lentos do que seus antecessores, com o melhor tempo de classificação cerca de dois segundos mais lento do que em 2025 em todos os GPs disputados até agora nesta temporada.
Para tentar reduzir essa queda no ritmo, todas as equipes do grid estão envolvidas em uma 'guerra de desenvolvimento', com atualizações que devem reduzir os tempos de volta a partir da próxima corrida em Miami.
Liam Lawson, Racing Bulls
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Lawson acredita que isso aumentará o desempenho dos carros de 2026 e tem esperança de que as atualizações que estão por vir possam torná-los “mais agradáveis de pilotar”.
“Se você observar qualquer outro regulamento, desde o início, houve um enorme desenvolvimento ao longo do processo de cinco anos em que os regulamentos estiveram em vigor”, disse Liam. “Portanto, tenho certeza de que eles obviamente evoluirão e ficarão mais rápidos, e tenho certeza de que encontraremos maneiras de tornar os carros mais agradáveis de pilotar".
“Espero que consigamos, porque acho que, no momento, especialmente no quali, estamos tentando levar o carro ao limite e extrair tudo dele de maneiras que, no momento, parece que não somos capazes de fazer".
O neozelandês acrescentou que a segurança também será uma prioridade para quaisquer ajustes que venham a ser feitos no regulamento de 2026.
Essas mudanças estão em andamento, já que foram realizadas conversas na semana passada entre a F1, a FIA e os fabricantes de motores para descobrir maneiras de alterar as regras de 2026.
Após as conversas, a FIA confirmou que houve um “diálogo construtivo” sobre mudanças no uso de energia que poderiam ser implementadas, mas acrescentou que novas conversas estão programadas para as próximas semanas.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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