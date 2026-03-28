Leclerc dispara contra carro da F1: “Como piloto, você não pode fazer muita coisa”

Charles Leclerc continua sendo um dos pilotos mais sinceros ao descrever suas emoções e sentimentos após uma sessão de classificação. Suzuka não foi exceção: o quarto lugar estava estampado em seu rosto e, em suas palavras, apesar de uma volta no Q3 com a qual ele disse estar muito satisfeito.

O fator mais significativo foi o tempo perdido nas retas, não apenas em comparação com seus rivais, mas também com seus próprios recordes pessoais na Fórmula 1.

Um tema que ressurge após a Austrália e a China, com os ferraristas ainda com dificuldades para encontrar a chave da gestão de energia, o que os impede de extrair os décimos finais como seus rivais.

Em sua última tentativa, Leclerc também cometeu um erro na saída da curva Spoon, mas não se preocupou muito com isso, acreditando que entrar na curva com mais velocidade, na verdade, lhe economizou tempo ao forçar mais o ritmo.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Clive Mason / Getty Images

O piloto monegasco tentou acelerar mais cedo ao retornar ao acelerador e, nesse mesmo instante, estava cerca de 6 km/h mais rápido do que na tentativa anterior. Uma saída de traseira, porém, o obrigou a reduzir ligeiramente a velocidade, perdendo o ímpeto inicial. A partir daí, a curva de aceleração nunca mais foi a mesma: de uma vantagem potencial, ele se viu pagando o preço com até 8 km/h a menos de velocidade.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

“Está tudo bem, não estou muito preocupado com isso [a saída de traseira]. Acho que muita gente pensa que perdi tempo com isso, mas na verdade ganhei bastante tempo por entrar nas curvas com muita velocidade. Na verdade, foi quase uma coisa boa ter tido essa saída. Não acho que isso tenha prejudicado minha volta, eu estava forçando ao máximo. No geral, foi uma boa volta”, disse Leclerc após a classificação, antes de mencionar o tempo que perdeu na reta seguinte.

"Da nossa parte, temos algumas dificuldades quando chegamos ao Q3 em termos de otimização do sistema. Temos um pouco de dificuldade nessa área e acabamos perdendo tempo nas retas, principalmente no segundo e terceiro setores.”

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“É muito frustrante, porque como piloto, você não pode fazer muita coisa. Mas sei que a FIA está trabalhando ativamente nesses problemas e espero que possamos encontrar uma solução logo no início da classificação, porque é realmente frustrante."

“Não foi perfeito, mas estou muito feliz com a volta. Perdi muito tempo na reta em comparação com o meu próprio ritmo, e isso é realmente frustrante. Mesmo sabendo que isso pode acontecer quando você entra no carro, quando acontece... você só quer dar um soco no volante. É muito frustrante. Como piloto, podemos fazer muitas coisas no carro, mas quando você está a 100% na reta, não há muito o que fazer. Não sei o que aconteceu, mas no Q3 perdi bastante tempo. Mas é assim mesmo; tirando isso, foi uma boa volta. Tive um problema na curva 8, mas a sequência entre a 8 e 9 foi boa. Tentei, foi bem, mas estou um pouco decepcionado com o 4º lugar.”

Olhando para a corrida de amanhã, Leclerc acredita ter ritmo para pressionar a McLaren, que tradicionalmente se mostra mais eficaz em poucas voltas, do que em simulações de corrida, quando o MCL40 tende a apresentar algumas limitações na gestão de pneus, como já observado na China.

Ultrapassar não é fácil aqui em Suzuka, e é por isso que Leclerc se concentrará mais uma vez na largada para tentar surpreender seus rivais. Quanto à comparação com a Mercedes, a sensação permanece a mesma de outros lugares: enquanto conseguirem responder golpe a golpe, o SF-24 pode competir com o W17. Mas quando a gestão de pneus entra em jogo, ou quando os dois carros da Mercedes encontram pista livre, seu ritmo é novamente suficiente para abrir vantagem.

"Com uma boa largada, talvez consigamos pressioná-los, mas acho que em algum momento eles nos ultrapassarão, abrindo vantagem como fizeram nas últimas corridas. Eles têm uma vantagem de ritmo muito grande. Mas se conseguirmos manter a disputa até a última volta, talvez tenhamos uma chance de vencer. Mas assim que eles tiverem uma volta com pista livre, será impossível para nós ultrapassá-los novamente."

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