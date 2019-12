Leclerc frustrado, Hamilton decepcionado e palavrões: os melhores rádios do GP de Singapura

O GP de Singapura foi um dos mais tumultuados do ano, com o safety car entrando em cena em três oportunidades, confirmando a tradição da pista de Marina Bay, que teve este tipo de intervenção em todas as edições, desde 2008.

Além disso, estratégias equivocadas de Ferrari e Mercedes também deram o que falar na prova de domingo, com as polêmicas declarações dos pilotos, que não saíram satisfeitos com seus times.

Se após a corrida o 'climão' tomou conta, a comunicação via rádio também fez muito chefe se reunir com seus pilotos após a bandeira quadriculada.

