A Ferrari terminou o ano de 2024 muito próxima da vencedora do título de construtores da Fórmula 1, a McLaren. No entanto, começou a temporada de 2025 com grandes problemas para conseguir manter o ritmo e, atualmente, é apenas a quarta força no campeonato.

Lewis Hamilton chegou a vencer a corrida Sprint na China, mas a dupla da equipe de Maranello ainda está longe de vencer na etapa principal. O mais perto que Charles Leclerc chegou de um vencedor de GP foi a 8s104.

Até mesmo essa margem, em seu terceiro lugar na última vez, na Arábia Saudita, é um pouco fora do comum nas cinco primeiras rodadas de 2025 - quarto lugar e quase 20s de distância da liderança no Bahrein, um distante e posteriormente desclassificado quinto lugar na China.

O ritmo de corrida é bastante próximo entre Leclerc e Hamilton, mas o heptacampeão está demonstrando dificuldades em se adaptar ao SF-25 e, por isso, a vitória na Sprint da China torna toda a situação ainda mais inexplicável.

Embora Leclerc tenha desfrutado de uma vantagem em termos de estar acostumado às características do carro, como o freio motor que tem causado tantos problemas a Hamilton, até mesmo ele teve que se adaptar e fazer concessões.

À medida que o conjunto de regras de efeito de solo amadurece, tem sido mais difícil encontrar ganhos de desempenho, e o resultado tem sido a diminuição das diferenças entre os carros líderes - e vários pilotos relatam que suas máquinas desenvolveram 'vícios' incômodos no limite.

"É sempre muito difícil comparar as sensações dos pilotos", disse Leclerc, "porque se você não se sente à vontade, sempre há algo com que você tem mais dificuldade do que o outro piloto, e é por isso que você não consegue ser tão rápido".

"Do meu lado, este ano seguimos direções bastante extremas em termos de configuração para extrair um pouco mais do carro, então sinto que estou mudando bastante meu estilo de pilotagem para me adequar às novas exigências desse carro".

A corrida de Suzuka, terceira rodada de 2025, foi o ponto de virada. Foi lá que Leclerc adotou pela primeira vez a abordagem de configuração que ele descreve como "mais extrema", com base em uma sensação que ele disse ter tido por um longo tempo. Não que ele esteja disposto a esclarecer o que isso implica.

"Obviamente, não vou entrar em muitos detalhes", disse ele, "mas isso torna o carro um pouco mais complicado - muito, muito 'pontudo', e isso é bastante complicado de pilotar, especialmente quando você está no limite na classificação, mas é algo de que gosto, de que sempre gostei".

"Mas são necessárias algumas corridas para readaptar tudo ao redor do carro, para ir nessa direção, que é o processo pelo qual estamos passando no momento, que nas últimas corridas tem dado resultado".

"Mas isso não significa necessariamente que será proveitoso em todas as corridas, por isso ainda precisamos manter essa abordagem de mente aberta e garantir que possamos reverter, caso seja necessário".

"Ainda estamos explorando e avançando nessa direção, porque, por enquanto, só estamos vendo benefícios, pelo menos do meu lado".

Por "mais pontudo", ele quer dizer uma extremidade dianteira mais forte, com o compromisso inerente de a extremidade traseira ser ligeiramente instável. O carro faz curvas com mais vontade, mas também tem uma propensão a virar demais.

Como Leclerc admite ser avesso à saída de frente, essa é, na verdade, uma direção de configuração da qual ele pode tirar proveito - desde que consiga manter a traseira sob controle.

Isso também explicaria por que Hamilton não viu os mesmos benefícios, apesar de ter avaliado uma configuração amplamente semelhante: o sete vezes campeão prefere um eixo traseiro previsível e firmemente plantado.

Nos últimos dois GPs, isso o deixou meio segundo mais lento na classificação do que Leclerc - e, no ambiente atual, isso equivale a várias posições no grid.

Embora a narrativa de que Hamilton terá dificuldades durante todo o ano esteja ganhando força, ainda é possível que o pacote de atualização em fases que a Ferrari começará a introduzir na próxima etapa, em Ímola, atenue parte dessa instabilidade da traseira.

Leclerc não apenas apoia seu companheiro de equipe, como também sugere que a nova perspectiva que Hamilton traz de outro ambiente de trabalho está ajudando a Scuderia.

"Acho que é sempre muito complicado quando você entra em uma nova equipe para se dar bem com os novos sistemas, com a nova maneira de trabalhar, com o novo carro", disse ele sobre Hamilton, que entrou para a Ferrari em 2025 depois de 12 temporadas na Mercedes.

"Então, obviamente, do meu lado, estou totalmente concentrado em mim mesmo e tentando extrair o máximo de mim, do carro, e isso já exige muito trabalho. Mas tenho certeza de que Lewis chegará lá e, sinceramente, ele conseguiu uma grande vitória na China".

"Ainda há muito a aprender, mas já aprendi muito com Lewis. Portanto, é ótimo tê-lo na equipe e desafiar a maneira como fazemos as coisas há muitos e muitos anos - e também dar uma nova visão sobre como abordamos coisas diferentes.

"Quanto a isso, já aprendemos muito".

