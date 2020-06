Nos últimos dias, a Fórmula 1 divulgou os 'ratings' dos pilotos da categoria para o game F1 2020. O jogo tem lançamento previsto para 10 de julho nos consoles PC, Xbox One e PlayStation 4, mas já está causando bastante controvérsia antes mesmo de chegar ao mercado. Isso porque a nota dos competidores está dando o que falar, tanto que Charles Leclerc, da Ferrari, já fez críticas públicas à produção da Codemasters.

"Para mim, alguns ('ratings') não são adequados, nem muito bem classificados. Acho que George (Russell, britânico da Williams) tem nota muito baixa, mas é rápido. Se você colocá-lo no carro certo, ele é tão rápido quanto o melhor", disse o monegasco via Twitch.

Tendo a 'bronca' de Leclerc em vista, o editor-chefe do Motorsport.com, Felipe Motta, resolveu discutir os polêmicos 'ratings' do F1 2020 com o jornalista Gustavo Faldon, da ESPN. O debate repleto de análises e opiniões você confere no vídeo abaixo:

GALERIA: Veja imagens do game F1 2020, a ser lançado no dia 10 de julho

