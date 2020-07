Leclerc recebe punição de três posições de grid para GP da Estíria

A vida não está fácil para a Ferrari. Não bastando a diferença de desempenho na pista, neste sábado, Charles Leclerc foi punido em três posições de grid, por ter bloqueado Daniil Kvyat no Q1.

Ele também ainda estava sujeito a uma investigação separada a respeito de não entrar nos pits quando a bandeira vermelha foi acionada, mas nenhuma outra ação foi tomada.

Os comissários disseram: "A bandeira vermelha apareceu no momento em que o piloto do carro 16 estava se aproximando da entrada da curva 9 e o piloto estava totalmente comprometido com a curva. Ele freou com força, não acelerou após a curva 9 e considerou entrar nos pits, cruzando a linha branca na entrada dos pits, mas achava que seria inseguro fazê-lo.

"Ele reagiu de maneira apropriada, continuou na pista e voltou em velocidade segura. Levando isso em consideração, os comissários decidiram não tomar nenhuma ação".

Kimi Raikkonen também foi alvo de uma investigação de bandeira vermelha e foi inocentado por motivos semelhantes, com os comissários observando que o finlandês "fez uma tentativa de entrar com segurança no pit lane, mas foi incapaz de fazer razoavelmente."

Enquanto isso, o piloto da Racing Point, Sergio Pérez, escapou de punição por uma suposta violação da bandeira amarela, com os comissários decidindo que ele havia feito o máximo possível para diminuir a velocidade.

Eles observaram: “O piloto do carro 11 já havia atingido a zona de frenagem antes da curva 3 e estava totalmente comprometido com a curva no momento em que uma única bandeira amarela era exibida pouco antes do ápice da curva 3. Além disso, uma luz verde painel estava piscando logo após o ápice.”

"Levando em conta esses fatos, os comissários determinam que o piloto do carro 11 não teve chance de fazer mais nada para desacelerar e, portanto, não tomará nenhuma ação".

Q4: dilúvio traz o "caos" na formação do grid do GP da Estíria

