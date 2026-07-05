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Relato da corrida
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Leclerc vence GP da Inglaterra marcado por problemas de Antonelli e acidente de Verstappen; Russell é 2º e Bortoleto 8º

Corrida foi encerrada sob regime de safety devido ao abandono do tetracampeão da Red Bull

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

Sob regime de safety car, Charles Leclerc colocou água no chop dos britânicos e venceu o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1! George Russell - que se safou de uma relargada faltando duas voltas para o fim - foi o segundo colocado e Lewis Hamilton completou o pódio. 

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Andrea Kimi Antonelli - líder do campeonato - teve um problema com o carro faltando menos de dez voltas para o fim, insistiu em ficar na pista, acabou punido por ultrapassar inúmeras vezes os limites de pista e cruzou a linha de chegada sem pontos, em 16º. 

Gabriel Bortoleto não teve dificuldades com a largada, fez uma prova segura, e encerrou em oitavo lugar, conquistando quatro pontos, e cravando, até aqui, sua melhor posição na temporada. Max Verstappen, que brigava por um pódio, perdeu o controle do carro na Cops, passou direto e abandonou a corrida também no stint final. 

A corrida

O início da prova ficou marcada por um velho conhecido da Mercedes: as largadas ruins. Com isso, Charles Leclerc e Lewis Hamilton passaram por Kimi Antonelli sem grandes dificuldades. Logo após completar a primeira volta, Oscar Pastri informou pelo rádio que tinha danos na asa dianteira do carro e foi despencando na tabela, precisando ir para os boxes para troca. 

Ainda na segunda volta da corrida, Nico Hulkenberg causou uma bandeira amarela e também foi 'jogado' para as últimas colocações. Lá em cima, Max Verstappen colocou lado a lado contra seu companheiro de equipe Isack Hadjar e pegou a posição do francês, o 5º lugar.  

 

Sem problemas na largada desta vez, Gabriel Bortoleto conseguiu segurar o 11º lugar e, na sétima volta, já estava dentro da zona de pontos com a Audi. Enquanto isso, Hamilton foi penalizado em cinco segundos de punição por ter se movimentado antes do momento da largada. 

No replay, foi possível ver Alex Albon tocando na Haas de Esteban Ocon causando o giro do britânico e também sendo punido por isso. No meio da tabela, as duas Alpines escalavam o pelotão com Pierre Gasly e Franco Colapinto fazendo 'vítimas'.

 

Na 11ª volta, enquanto Leclerc conseguia manter uma distância confortável para o heptacampeão, Lewis esava sobre pressão com Antonelli ameçando o bote  na reta principal do traçado. Pelo rádio, Verstappen informou que a troca de marcha não estava funcionando direito.

Com 17 voltas completadas, o tetracampeão da Red Bull superou Russell assumindo o quarto lugar, mas, no momento em que o piloto das 'Flechas de Prata' foi dar o 'troco', Max foi chamado para os boxes e fez sua troca colocando pneus duros. 

Seguindo os passos do companheiro, Hadjar também foi aos boxes e optou pelos compostos duros. O francês retornou atrás do brasileiro, mas, por ter pneus mais novos ultrapassou a Audi #5 sem dificuldades. 

 

Na volta 22, o safety car virtual foi acionado para a retirada de uma sombrinha que caiu em uma das áreas de escape da pista. A contragosto, na volta 24, a Ferrari chamou Lewis para os boxes sob protesto do piloto alegando que "os pneus estavam bons", com isso, a punição dos cinco segundos foi paga. 

Uma volta depois, a Scuderia trouxe o líder da prova, Charles, para os boxes. Por outro lado, a rival Mercedes optou por deixar Kimi na pista. 

 

Com bastante gap para a Alpine de Colapinto, Bortoleto fez sua parada na 28ª volta, colocando pneus duros, optando por uma estratégia mais conservadora no segundo stint da corrida. A briga pelo quarto lugar, na caça pelo último lugar do pódio, Hamilton passou por passagem por Russell, mas o britânico das 'Flechas de Prata' revidou alguns metros depois - repetindo a dose na volta seguinte. 

Duas voltas depois, a briga da Mercedes #63 passou a ser com Verstappen - na reta dos boxes, Max chegou a sair da pista, mas George se encmainhou para os boxes e, na pista, a batalha se tornou entre o tetracampeão e heptacampeão. 

 

Enquanto isso, na ponta, Antonelli - finalmente - fez a troca de compostos depois de estender o stint por 35 voltas. Ao retornar, Kimi tinha uma diferença de 6s para Charles. A briga pelo terceiro lugar se intensificou entre Verstappen e Hamilton, com o piloto da Ferrari colocando de lado, ultrapassando o tetracampeão sem dificuldades na Copse. 

Depois de toda movimentação, a Audi orientou Hulkenberg a parar o carro por conta de problemas - abandonando a corrida - com isso, o safety car virtual foi acionado novamente. Com a perda menor de tempo na parada, Max foi para troca colocando outro pneu médio novo. Norris e Hadjar também seguiram os passos. 

 

Restnado dez voltas para o fim, Antonelli foi ficando lento e reclamou que o carro estava estranho. A equipe o chamou para os boxes e fez uma troca de asa dianteira e de pneus - mas sem especificar o que realmente aconteceu com o carro. 

Logo depois de sair da parada, o italiano passou direto e avisou que a suspensão do carro estava quebrada. No rádio, uma batalha entre Kimi e Bono foi travada, o piloto queria permanecer na pista, mas o engenheiro avisou que era preciso ir pros boxes retirar um artefato que ficou preso na suspensão dianteira do carro. 

 

Por conta de tudo isso, Antonelli retornou em 10º. Lá a frente, Leclerc liderava tranquilo com mais de 20s de diferença para Lewis. Na volta 45, o italiano continuou afirmando que tinha um problema além no carro e, novamente, foi instruído a ir para os boxes para abandonar a corrida. 

Ele insistiu em ficar, começou a ultrapassar os limites de pista e foi punido em cinco segundos. Na volta 48, Max Verstappen, na briga com Hamilton, passou direto na curva 13 e ficou preso na brita, abandonando a corrida. O safety car foi acionado. 

 

Leclerc, Bortoleto, Lindblad, Colapinto, Bottas, Hamilton, Piastri,  aproveitaram o timing e entraram nos boxes. Russell, contudo, optou por ficar na pista.

A relargada aconteceria restando uma volta para o fim. Leclerc de macios novos, George de médios velhos e Hamilton de macios novos também.  Contudo, o SC não saiu e a última volta foi feita guiada pelo carro de segurança. 

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 52

-

     2 25   Ferrari Ferrari
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 52

+0.427

0.427

 0.427   2 18   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 52

+0.772

0.772

 0.345   2 15   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 52

+1.149

1.149

 0.377   3 12   McLaren Mercedes
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 52

+1.598

1.598

 0.449   3 10   Red Bull Red Bull
6 New Zealand L. Lawson RB 30 52

+2.023

2.023

 0.425   2 8   RB Red Bull
7 United Kingdom A. Lindblad RB 41 52

+2.214

2.214

 0.191   2 6   RB Red Bull
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 52

+2.413

2.413

 0.199   2 4   Audi Audi
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 52

+3.229

3.229

 0.816   2 2   Alpine Mercedes
10 France P. Gasly Alpine 10 52

+3.445

3.445

 0.216   2 1   Alpine Mercedes
11 Australia O. Piastri McLaren 81 52

+4.014

4.014

 0.569   3     McLaren Mercedes
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 52

+4.391

4.391

 0.377   2     Williams Mercedes
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 52

+5.245

5.245

 0.854   2     Haas Ferrari
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 52

+5.512

5.512

 0.267   2     Haas Ferrari
15 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 52

+7.403

7.403

 1.891   2     Cadillac Ferrari
16 Italy A. Antonelli Mercedes 12 52

+8.005

8.005

 0.602   3     Mercedes Mercedes
17 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 52

+8.162

8.162

 0.157   2     Cadillac Ferrari
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 51

1 lap

     2     Aston Martin Honda
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 51

1 lap

     2     Aston Martin Honda
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 46

6 laps

     2   Abandono Red Bull Red Bull
dnf Thailand A. Albon Williams 23 43

9 laps

     6   Abandono Williams Mercedes
dnf Germany N. Hulkenberg Audi 27 36

16 laps

     2   Abandono Audi Audi
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RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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