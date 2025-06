Surgiram detalhes sobre a ausência de Lance Stroll no grid do GP da Espanha de Fórmula 1, quando o canadense lutou contra o agravamento da dor na mão e no pulso direitos. Entenda os motivos da falta do piloto da Aston Martin ter sido anunciada tardiamente, barrando a participação do brasileiro Felipe Drugovich.

No final da noite de sábado, horas depois de Stroll ter se classificado em 14º lugar para a corrida de Barcelona, a Aston Martin divulgou um comunicado dizendo que seu piloto não participaria da corrida, o que significa que Fernando Alonso foi o único piloto da equipe britânica no grid de 19 carros.

"Ao longo das últimas seis semanas, Lance vem sentindo dores na mão e no pulso, que seu consultor médico acredita estarem relacionadas ao procedimento a que foi submetido em 2023", disse a Aston. "Como resultado, sua equipe médica confirmou que ele não correrá amanhã e será submetido a um procedimento para corrigir esses problemas antes de se concentrar em sua recuperação".

O que aconteceu com Lance Stroll?

O procedimento a que Aston se refere é a cirurgia em seu pulso após um acidente de bicicleta na véspera da temporada de 2023. Uma semana antes do teste de pré-temporada de 2023 do Bahrein, Stroll sofreu lesões durante um treino de ciclismo em Málaga, incluindo fraturas em ambos os pulsos e um dedo do pé quebrado. Mesmo assim, Stroll participou do GP do Bahrein, que abriu a temporada, e lutou contra a dor para chegar em sexto lugar.

Agora, descobriu-se que, nas últimas seis semanas, o canadense começou a sofrer de dor crônica na mesma mão e no mesmo pulso. Os detalhes médicos exatos fazem parte do domínio privado, mas, em geral, ter dores recorrentes, mesmo anos após a inserção de pinos, não é totalmente incomum e pode ser causado por uma variedade de razões neurológicas.

A condição de Stroll oscilou nos últimos finais de semana de corrida, mas piorou após a classificação do GP da Espanha, quando ele procurou atendimento médico para obter algum alívio. Conforme anunciado pela equipe, o piloto será submetido a um procedimento médico para corrigir o problema.

Por que a Aston Martin não colocou um piloto reserva?

Felipe Drugovich, Aston Martin Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Uma pergunta recorrente é por que Stroll persistiu com sua lesão na classificação e depois desistiu da corrida, o que significa que a Aston Martin não pode colocar outro piloto em seu carro.

Seu piloto reserva, Drugovich, estava em Barcelona e poderia ter sido elegível para fazer sua estreia na F1 se tivesse competido na classificação, mas as mudanças de piloto após o quali não são permitidas pelos regulamentos esportivos da FIA.

Os motivos pelos quais Stroll permaneceu no carro até a classificação, inclusive, não são muito diferentes do que ele demonstrou ao chegar em sexto lugar no Bahrein em 2023 com dois pulsos quebrados e um dedo do pé fraturado.

Como qualquer piloto de F1, Stroll estava desesperado para continuar tentando até o último momento, na esperança de conseguir completar a corrida, como fez em Ímola e Mônaco.

No Bahrein, ele foi recompensado com um sexto lugar e, na classificação de Barcelona, Stroll terminou entre os 10 primeiros no Q1, sugerindo que ainda era capaz de pilotar no limite, apesar de sua condição. Em seguida, ele se classificou em 14º no Q2, mas percebeu que seria melhor procurar atendimento médico.

"Acho que todos se lembrarão de 2023, quando Lance teve seus problemas após o incidente com a bicicleta de montanha, quando sentia dores terríveis", disse Mike Krack, chefe de engenharia de pista da Aston Martin, à SiriusXM.

"Ele fez um procedimento na época e, nas últimas semanas, estava sempre mencionando a dor, que não passava. Foi ficando cada vez pior e, obviamente, como Lance é um piloto, ele provavelmente estava sentindo muito mais dor do que realmente estava dizendo a nós e à sua equipe médica".

"Ontem, chegamos a um ponto em que a dor estava ficando muito forte. Ele foi rapidamente fazer mais exames e foi tomada a decisão de que seria melhor para ele não correr".

"Os pilotos são duros e corredores. Vimos em 2023 como ele era forte e tenho certeza de que ele estava sentindo muito mais dor do que estava nos dizendo. Eu sempre dou risada quando as pessoas questionam seu comprometimento. Ele quer desesperadamente pilotar e chegar a esse ponto após a classificação e dizer 'preciso fazer um exame' - isso mostra como esses caras são duros".

Por que a Aston Martin ainda foi advertida pela FIA?

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

A equipe de Stroll ainda recebeu uma advertência da FIA pelo fato de o piloto não ter comparecido à pesagem obrigatória imediatamente após a classificação, conforme exigido pelas regras de justiça esportiva.

Stroll compareceu à pesagem e à sala de imprensa depois, antes de ir para o centro médico para uma avaliação mais detalhada, mas os pilotos normalmente são pesados logo após a classificação para garantir que seus carros estejam de acordo com o limite mínimo de peso.

Os comissários da corrida demonstraram simpatia pela condição médica do piloto, mas ainda assim aplicaram uma advertência à Aston Martin por não ter informado a FIA mais cedo sobre o que estava acontecendo, o que a equipe devidamente se desculpou.

"Aceitamos que o motivo do não cumprimento foi uma condição médica inesperada e grave", escreveram os comissários da corrida. "A saúde do piloto é, obviamente, primordial. Dito isso, dada a importância do procedimento de pesagem, a equipe deveria ter informado imediatamente os delegados relevantes da FIA sobre a situação para que a assistência adequada pudesse ser prestada e qualquer observação necessária do piloto pudesse ser realizada com o benefício da equipe da FIA".

"Por isso, advertimos a equipe para que, no futuro, garanta que o(s) delegado(s) da FIA seja(m) prontamente informado(s) sobre quaisquer circunstâncias imprevistas que possam atrasar/impedir o piloto de cumprir os regulamentos".

Quando Stroll estará de volta ao carro?

O próximo fim de semana de corrida da F1 acontece daqui a duas semanas no GP do Canadá, a corrida em casa de Stroll. Dado seu desejo de permanecer no carro - tanto em 2023 quanto nas últimas seis semanas - o canadense naturalmente estará ansioso para estar em forma para o evento em Montreal e estar no carro a tempo para o treino de sexta-feira (13).

Mas ainda é muito cedo para fazer um prognóstico sobre se esse cronograma é realista ou não, diz a equipe. "Sou engenheiro, não sou médico ou equipe médica, portanto não posso dizer", acrescentou Krack.

"Acho que, nessas situações, é preciso respeitar as condições das pessoas e deixar que os especialistas tomem as decisões, juntamente com Lance e sua equipe. Vamos esperar o que eles vão dizer. Vamos esperar para ver como a situação se desenvolve e então tomaremos as decisões apropriadas. Ele passará por mais alguns testes nos próximos dias e então veremos como vamos proceder".

