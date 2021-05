Depois de uma sexta com a Mercedes na ponta em Barcelona, Max Verstappen deu as cartas no TL3, na manhã deste sábado, e isso deixou o caminho aberto para que a classificação para o GP da Espanha de Fórmula 1 fosse a mais apertada do ano até aqui. No final, a pole position ficou com Lewis Hamilton, sua 100ª na categoria.

A liderança de Max Verstappen no TL3 deixou a disputa pela pole position ainda mais aberta. Depois de um domínio da Mercedes na sexta, o holandês, que teve um TL2 discreto, respondeu à altura fazendo o melhor tempo do final de semana até então, sendo o único a andar na casa de 01min17s.

A sessão começou com dez minutos de atraso por conta de uma batida na curva nove durante a corrida da Fórmula Regional Europeia, forçando a direção de prova a se dirigir ao local para checar barreiras de proteção.

Q1

Às 10h10 a direção de prova iniciou a regressiva de 18 minutos para a primeira parte da classificação e apenas as duplas de Williams e Haas foram à pista assim que ela foi liberada, com os demais saindo ao longo dos cinco minutos seguintes.

Após a primeira rodada de voltas, Bottas ocupava a ponta com 01min18s005, 0s085 a frente de Verstappen, enquanto Gasly surpreendia no terceiro lugar, a frente de Sainz, Hamilton, Ricciardo e Ocon completando os sete primeiros, enquanto Pérez era o décimo.

No geral, os 14 primeiros carros andavam no mesmo segundo, enquanto Gasly, em oitavo e Ocon, em oitavo, estavam separados por menos de um décimo.

O Q1 teve um final surpreendente. Com os ponteiros evitando fazer uma segunda saída, tivemos grandes mudanças na classificação e os 13 primeiros colocados acabaram separados por menos de 0s5.

Lando Norris entregou uma volta voadora em sua última tentativa para terminar em primeiro, 01min17s821, superando a marca de Verstappen da manhã. Completando o top 10: Bottas, Leclerc, Verstappen, Gasly, Pérez, Sainz, Stroll, Hamilton e Ricciardo. Do grid, apenas a dupla da Mercedes fez tempo com pneus médios.

Foram eliminados, garantindo as posições de largada entre 16º e 20º: Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin.

Os pilotos prestaram atenção às determinações da direção de prova com relação ao limite de pista. Michael Masi anunciou na quinta-feira que seriam monitoradas as saídas das curvas um e dois do circuito.

Q2

Os pilotos saíram com o cronômetro já rolando nesta etapa de 15 minutos, e as duplas da Mercedes e Red Bull, além de Gasly foram os primeiros a sair. O que chamou a atenção foi que todos saíram com pneus macios, incluindo os ponteiros (e menos Giovinazzi), evitando uma estratégia de largar de médios.

Em uma frenética primeira rodada de voltas, Verstappen garantiu a primeira posição do Q2 ao marcar 01min16s922, o melhor tempo do fim de semana até então, 0s220 a frente de Bottas e 0s244 de Hamilton. Mais abaixo, tempos muito próximos, assim como no Q1.

Completaram o top 10: Sainz, Pérez, Norris, Leclerc, Ricciardo, Ocon e Alonso. Foram eliminados, garantindo da 11ª a 15ª posições: Lance Stroll, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi e George Russell.

Q3

Na primeira saída, tivemos Hamilton com o melhor tempo, marcando 01min16s741, 0s036 a frente de Verstappen e 0s132 de Bottas. Ocon surpreendeu marcando o quarto tempo, a frente das duplas da Ferrari e da McLaren, enquanto Pérez perdeu o controle de sua Red Bull na curva dois, rodou e ficou sem tempo nessa primeira tentativa.

Na segunda saída, os pilotos não melhoraram o tempo e, com isso, Lewis Hamilton garantiu sua 100ª pole position na Fórmula 1! Verstappen terminou em segundo enquanto Bottas foi o terceiro. Completaram o top 10: Leclerc, Ocon, Sainz, Ricciardo, Pérez, Norris e Alonso.

