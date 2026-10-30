O heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton repercutiu sua própria declaração sobre querer disputar o futuro GP da África em Ruanda a partir de 2030. O piloto da Ferrari reforçou a longevidade da carreira dizendo que "é construído de forma diferente", afirmando que possui reflexos mais rápidos que muitos dos pilotos jovens do grid.

A F1 anunciou recentemente um acordo de 10 anos com Ruanda para garantir o retorno da categoria ao continente africando, em um novo circuito a ser construído próximo da capital Kigali. O GP da África deve entrar no calendário em 2030, e Lewis Hamilton afirmou, nas coletivas de Singapura, que isso deve fazê-lo estender a carreira até lá.

E no dia de mídia pré-GP do México, o heptacampeão falou sobre os motivos que justificam sua permanência.

"Em primeiro lugar, vocês nunca viram ninguém como eu aqui nos últimos 10 anos. Por isso sinto que sou construído de forma diferente. Claro que há desafios pela frente que não consigo prever e que vêm com a idade. Mas ao longo do caminho, ao longo da jornada, houve tantas ideias preconcebidas sobre o tempo de reação diminuir".

"Viram a minha reação na última corrida? A minha reação é mais rápida do que a de alguns dos pilotos mais jovens aqui. Portanto, há muitas ferramentas que posso utilizar para manter eu e minha mente afiadas. Desde que a pessoa esteja disposta a sacrificar tudo, como eu estou fazendo agora. Não posso dizer se daqui a quatro anos vou querer continuar fazendo o que estou fazendo, mas ainda adoro o que faço".

"Ainda estou totalmente empenhado e estarei aqui por enquanto. Se conseguirei ou não competir aos 44 anos com um jovem de 20, quem sabe? Mas aos 41 consigo competir com um jovem de 20. Portanto, o tempo dirá se estarei aqui na década de 30. Veremos".

"Mas nunca quero ficar para além do tempo devido, no sentido de já não ter performance. Não quero pilotar com uma queda de rendimento acentuada. No ano passado, todos assumiram que minha reação havia decaído, que minha motivação havia acabado. Mas provei que todos estavam errados e continuarei tentando fazer isso".

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Hamilton é o terceiro colocado na classificação de pilotos, apenas um ponto atrás de George Russell na luta pelo vice-campeonato. Mas o britânico disse que essa batalha não é uma prioridade.

“Não vou dizer que não significa nada, mas não é algo em que eu me concentre. Acho que ganhar o campeonato é a única coisa com que qualquer pessoa deve realmente se importar".

Em vez disso, Hamilton quer garantir o segundo lugar no campeonato de construtores para a Ferrari, que terminou em quarto no ano passado, e vai usar as últimas cinco corridas para se preparar para 2027.

“Estou realmente usando estas cinco corridas como um ensaio para o carro do próximo ano. Passamos tempo falando com nosso chefe de aerodinâmica, sobre a dinâmica do veículo, onde podemos melhorar, como podemos manter as qualidades do chassi, por exemplo, que tem sido excelente este ano".

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