Liberty deve renovar com Globo e F1 terá apenas algumas provas em TV aberta, diz colunista

A novela sobre os direitos de transmissão da F1 a partir de 2021 continua, mas, aparentemente, em fase de capítulos finais.

Segundo o colunista especializado no mundo da TV, Flávio Ricco, está praticamente sacramentado um novo acordo entre a Liberty Media e a Rede Globo. Segundo o jornalista, os valores acordados são menores em comparação aos dos últimos anos, mas com uma diferença: apenas algumas corridas, ainda não se sabem quais, serão transmitidas na TV aberta. O restante ficaria sob responsabilidade do SporTV.

Ricco indica que a fase do novo acordo já está na troca de minutas de contratos, faltando apenas as assinaturas, posteriormente.

Vale lembrar que normalmente a Globo só deixa de transmitir uma prova da F1 em seu canal aberto quando há conflito de horários com a faixa do futebol, tradicionalmente nas provas das Américas (Canadá, Estados Unidos e México), com exceção do Brasil, obviamente.

Até a semana passada, SBT e Disney avaliavam uma compra conjunta dos direitos de transmissão, em um estágio inicial de negociação com a Liberty.

