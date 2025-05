O CEO da Liberty Media, Derek Chang, acredita que a Fórmula 1 deixou de ser apenas uma categoria esportiva para se tornar um "fenômeno cultural" na última década. Chang foi nomeado sucessor de Greg Maffei no início de janeiro, oito anos depois de a Liberty ter concluído a aquisição da F1 e começado a levar a categoria a novos públicos, em novos mercados.

Os resultados da Pesquisa Global de Fãs da F1 de 2025, uma colaboração entre a F1 e a Motorsport Network, devem ser publicados em breve, mas as tendências recentes mostraram um aumento no envolvimento das mulheres com o campeonato, bem como um grupo demográfico mais jovem que agora é um fã ativo.

Chang, falando no Autosport Business Exchange: Mônaco, acredita que as mudanças - que também levaram a uma onda de interesse americano com corridas novas em Miami e Las Vegas - elevaram a F1 a um nível diferente.

"Acho que quando a Liberty adquiriu a F1, ela era uma ativação essencial dos esportes motorizados", disse ele. "Acho que o que fizemos nos últimos 10 anos, sob a direção de Chase Carey e depois de Stefano [Domenicali], foi realmente tornar essa coisa uma espécie de fenômeno cultural que foi muito além de um produto esportivo essencial".

"Tudo começa com o que acontece na pista. É um produto atraente que temos lá fora, mas onde passamos para um ativo de entretenimento muito mais popular e mais amplo. Já vimos isso em Drive to Survive, e sabemos que teremos o filme da Apple a ser lançado neste verão, o que, mais uma vez, renovará um nível totalmente novo de interesse pelo esporte".

Intercâmbio de negócios da Autosport - Mônaco Foto de: Alberto Crippa

"Depois, acho que o que vimos em termos de pilotos e como eles participam do que essa marca representa agora e o nível de interesse que as pessoas têm em seguir os pilotos - não apenas o que acontece com eles na pista, mas o que acontece com eles em suas vidas. E, mais uma vez, à medida que continuamos a abrir as portas para o que é a F1, acho que novas marcas estão chegando até nós".

Chang apontou os recentes acordos assinados pela F1 como exemplos de como suas parcerias se ramificaram de empresas B2B mais tradicionais para marcas voltadas para o cliente, o que ajuda a continuar o envolvimento dos fãs fora da pista.

"Passamos de um B2B endêmico, baseado em publicidade e patrocínio, para um B2C. Acabamos de anunciar um acordo com a Disney no início desta semana, um grande acordo com a Lego que fizemos no ano passado e que culminou em um grande espetáculo em Miami, há algumas semanas, com os carros em tamanho real que rodamos pela pista".

"E acho que o que se viu foi que a audiência da Fórmula 1 continua a aumentar... e você está trazendo novas pessoas para o público o tempo todo. Crianças, fãs casuais, todo esse tipo de coisa".

Embora as marcas e os fãs continuem a chegar de todos os cantos do mundo, Chang admite que ainda há muito espaço para crescimento no enorme mercado da China. O GP em Xangai é agora um ponto fixo no calendário, mas fora da corrida, há relativamente pouca captação, inclusive entre os parceiros.

Ex-executivo-chefe da NBA na China, Chang está ansioso para expandir para o grande mercado que o país oferece.

"Quando eu comandava a NBA lá, que provavelmente era uma marca esportiva global proeminente na China na época - e provavelmente ainda é - pude ver a energia que o público chinês tem para os esportes, acho que a F1 pode continuar crescendo naquele país".

Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Para ser sincero, tivemos um retrocesso com a Covid-19 porque não fizemos uma corrida lá por quatro anos. Então, provavelmente perdemos algum ímpeto lá ao longo dos anos, mas há um legado e uma história da F1 na China. Estamos em Xangai há 20 anos. Tivemos um piloto chinês [Zhou Guanyu] que, infelizmente, não está no grid este ano, mas talvez um dia volte. Mas veja, há 1,4 bilhão de pessoas na China".

"As pessoas adoram esportes lá. Elas adoram marcas lá. E eu acho que a F1 pode continuar a brilhar porque somos uma marca de alto nível e as marcas com as quais nos associamos, e você verá que essa aceitação continuará a acontecer. Precisamos continuar a construir e investir no esporte lá. Estamos presentes nas principais plataformas de mídia social. Estamos na Tencent e na CCTV (China Central Television), mas provavelmente não estamos onde gostaríamos de estar".

"Vamos continuar investindo e fazendo isso acontecer porque é um mercado tão grande e tão grande para as principais marcas de consumo que realmente queremos continuar a desenvolvê-lo".

FUTURO da F1: BAND ou GLOBO? GP DE MÔNACO com GALVÃO! POLÊMICAS no PRINCIPADO e TRETA na MOTOGP!

Watch: FUTURO da F1: BAND ou GLOBO? GP DE MÔNACO com GALVÃO! POLÊMICAS no PRINCIPADO e TRETA na MOTOGP!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Beto Monteiro:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!