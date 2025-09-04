Liberty Media não descarta venda bilionária da F1 no futuro

John Malone, CEO da Liberty Media, já não descarta categoricamente a venda da Fórmula 1. Se alguém quiser adquirir os direitos comerciais e estiver "preparado para pagar mais por eles do que a diretoria acredita que pode entregar aos acionistas, então nós venderíamos", disse o executivo.

A Liberty Media entrou oficialmente na Fórmula 1 em 2017 e substituiu a CVC Capital Partners como proprietária. O preço de compra na época foi de oito bilhões de dólares. Houve rumores de uma oferta de aquisição pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita já em 2023. Os relatos da mídia nunca foram confirmados oficialmente, com rumores apontando o valor total de 20 bilhões de dólares.

Desde a aquisição, a Liberty Media não apenas impulsionou a expansão global da Fórmula 1, mas também a colocou na bolsa de valores. O preço da ação da FWONK listada na NASDAQ se multiplicou desde então: de cerca de 30 dólares em 2017 para cerca de 100 dólares atualmente.

Malone: Os acionistas adoram a Fórmula 1!

Os acionistas adoram a F1, diz Malone no podcast Opening Bid Unfiltered: "Ela está indo muito bem. Tem uma estrutura econômica excepcionalmente boa. Será um tremendo gerador de fluxo de caixa livre, o que justifica a alta avaliação. E talvez possa haver acréscimos sinérgicos adicionais. A marca ainda é forte e está se destacando".

Até dezembro de 2024, a Liberty Media era liderada por Greg Maffei como CEO. Entretanto, quando ele se aposentou, Malone assumiu brevemente a responsabilidade pelos negócios cotidianos como fundador. De forma interina, e com velhos conhecidos ao seu lado no conselho, como Chase Carey, antecessor de Stefano Domenicali como CEO da Fórmula 1. Em fevereiro, Malone nomeou Derek Chang como o novo CEO da Liberty.

No momento, as coisas estão indo "muito bem", enfatiza Malone: "Quando eu tinha a Liberty Media original, eu tinha a equipe dos meus sonhos. E agora, com Chase Carey a bordo, Bob Bennett de volta da equipe dos sonhos original e Derek no cargo de CEO, é uma ótima equipe de gerenciamento. Eu realmente gosto de vê-los trabalhar".

A equipe de gerenciamento em torno de Domenicali relatou recentemente uma série de sucessos. Por exemplo, extensões de contratos de longo prazo com circuitos de corrida - principalmente Miami e Áustria, cujos acordos foram finalizados até 2041. Ou parcerias com participantes globais, como Aramco, AWS (Amazon), PepsiCo, MSC Cruises e crypto.com, para citar apenas alguns.

O streaming será o próximo grande negócio?

O próximo grande negócio pode ser a intensificação da comercialização de direitos globais de streaming. Nos EUA, o contrato com a atual emissora ESPN expira no final de 2025 e, de acordo com relatos da mídia, a Apple está interessada em dar um primeiro passo na transmissão da Fórmula 1 nos EUA.

Seria a continuação lógica de uma parceria, já que a F1 e a Apple já trabalharam juntas no sucesso de bilheteria de Hollywood "F1 - O Filme", com Brad Pitt. O projeto é considerado o primeiro grande sucesso cinematográfico da Apple e pode ser o prenúncio de uma cooperação mais estreita também em outras áreas.

Malone, um influente magnata da mídia durante toda a sua vida, parece estar convencido de que o cenário da TV mudará significativamente nos próximos anos. Sem relacionar isso especificamente à F1 no podcast, ele diz: "Acho que as redes sociais também se tornarão entretenimento por streaming em algum momento".

"Você pode ver os primeiros começos com o YouTube do Google, onde há basicamente uma combinação de entretenimento por assinatura. Eles fizeram experiências com esportes, por exemplo, com transmissões da NFL fora de seu mercado doméstico. Mas eles têm uma enorme base de usuários com conteúdo gerado pelo usuário, e isso é um funil gigantesco para impulsionar todos os tipos de coisas. E, é claro, a publicidade se tornou um negócio muito grande para as grandes empresas de tecnologia".

"Posso imaginar que esse entretenimento de acesso aleatório, o que chamamos hoje de streaming - basicamente conteúdo de arquivo combinado com esportes ao vivo, eventos ao vivo, talvez notícias ao vivo - pertence a uma rede social. Afinal de contas, acho que li em algum lugar que cerca de 80% dos americanos recebem notícias de redes sociais".

"Então, o que poderia ser mais óbvio do que ver uma consolidação desses grandes players globais? Especialmente aqueles que já possuem as plataformas tecnológicas, como Oracle, Microsoft, Google e Facebook. Eles têm a tecnologia, o tamanho necessário e, agora, enormes receitas de publicidade. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se eles também se tornassem distribuidores de entretenimento".

A Netflix foi apenas o primeiro passo

A Liberty Media já iniciou um primeiro passo para se afastar das antigas estruturas de TV da era Bernie Ecclestone, em que a televisão comum era usada principalmente para transmitir a Fórmula 1 em todo o mundo. A série de documentários da Netflix "Drive to Survive", que está sendo transmitida desde 2019, é considerada um sucesso retumbante - não apenas no mercado central tradicional da Europa, mas em todo o mundo e especialmente nos EUA.

Recentemente, a Liberty Media finalizou a aquisição da MotoGP, o que significa que o grupo americano agora detém os direitos comerciais da principal categoria de quatro e duas rodas em suas próprias mãos. Se um gigante da tecnologia, como a Apple ou o Google, adquirir os direitos de transmissão da Fórmula 1, a MotoGP poderia, teoricamente, fazer parte de um superpacote de esportes motorizados.

Comercialmente falando, a F1 está mais saudável do que nunca. No primeiro semestre de 2025, o Grupo F1 gerou um faturamento de 1,6 bilhão de dólares e um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 442 milhões de dólares. Um aumento significativo em comparação com o mesmo período de 2024 (367 milhões de dólares).

No entanto, quem poderia ter a força financeira para realmente adquirir a F1 da Liberty Media continua sendo especulação por enquanto - especialmente porque a Liberty não precisa vender a vaca leiteira que é a Fórmula 1. Um investimento da Arábia Saudita tem sido uma opção muito comentada nos círculos internos há anos. Especialmente porque a família real saudita já investiu pesadamente em futebol, golfe e tênis.

