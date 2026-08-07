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Liberty registra queda nas receitas da F1 após mudanças no calendário de 2026; entenda cenário

Balanço financeiro do segundo trimestre mostra impacto da redução no número de corridas, enquanto categoria mantém a expectativa de completar pelo menos 22 etapas na temporada

Redação Motorsport.com
Publicado:
Race start

Race start

Foto de: Max Slovencik / Getty Images

A Liberty Media divulgou nesta quinta-feira os resultados financeiros e operacionais da Fórmula 1 referentes ao segundo trimestre de 2026. Como já era esperado, a categoria registrou queda nas receitas em relação ao mesmo período do ano passado, reflexo direto das alterações no calendário provocadas pelo conflito no Oriente Médio.

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Nos seis primeiros meses da temporada, a F1 realizou três corridas a menos do que no mesmo intervalo de 2025. Além das pausas previstas desde a elaboração do calendário, o adiamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita, inicialmente marcadas para abril, reduziu significativamente o número de eventos disputados no período.

Com isso, a receita da categoria caiu 15% em comparação com o primeiro semestre de 2025, totalizando US$ 1,381 bilhão. O lucro operacional ficou em US$ 180 milhões, enquanto o OIBDA (Lucro Operacional Antes da Depreciação e Amortização) ajustado recuou 30%, encerrando o período em US$ 311 milhões.

Apesar do impacto financeiro, os números não surpreenderam o grupo controlador da categoria, já que a redução do calendário era considerada inevitável diante do cenário geopolítico. A F1 confirmou recentemente que o GP do Bahrein será disputado em 4 de outubro, na Malásia, enquanto o GP da Arábia Saudita foi cancelado.

Já as situações das etapas do Catar e de Abu Dhabi seguem sendo avaliadas, mas a categoria mantém o objetivo de realizar pelo menos 22 corridas em 2026.

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

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