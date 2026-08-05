"Líder de uma nova geração": Lito Cavalcanti exalta adaptação de Bortoleto na Audi e destaca trunfo dos simuladores

O desempenho de Gabriel Bortoleto na temporada 2026 da Fórmula 1 tem chamado a atenção do grid. Em entrevista ao Podcast do Motorsport.com, o jornalista Lito Cavalcanti fez uma análise sobre o momento do piloto brasileiro na Audi e destacou sua capacidade de rápida adaptação e evolução técnica frente a adversários experientes.

Ao avaliar o perfil dos novos talentos que chegam à F1, Lito ressaltou a importância da tecnologia na formação do brasileiro: "Eu vejo o Gabriel como um dos pontas de lança, um dos primeiros a chegar de uma nova geração de pilotos, uma geração que passou por uma formação totalmente diferente que até explica de onde vem a qualidade que ele tem."

De acordo com Cavalcanti, além do aprendizado no kart — essencial para o ‘racecraft’ e disputas roda a roda, a experiência de Bortoleto em simuladores permitiu que ele desenvolvesse noções de acerto e engenharia de pista antes mesmo de estrear em carros de grande porte.

Outro ponto fundamental para o bom momento de Gabriel Bortoleto na F1 2026 é a relação com seu companheiro na Audi, o veterano Nico Hulkenberg. Segundo Lito, o jovem brasileiro soube criar um ambiente colaborativo na garagem, utilizando a bagagem de Hulkenberg como uma importante fonte de aprendizado para impulsionar os resultados da equipe.

"O Gabriel soube conviver muito bem com a equipe, tanto que ele não tem nenhuma rivalidade, além do mínimo da competição, com Hulkenberg. Ele acabou se tornando um amigo do Hulkenberg. Eles não têm animosidade entre eles e isso permite a ele sugar, aprender. Hulkenberg junto dele é um banco de dados, é uma biblioteca, é uma fonte de ensinamentos.”

“E ele sabe disso. Gabriel é um menino muito inteligente e ele é muito esperto, no bom sentido, de saber aproveitar bem as oportunidades que são oferecidas a ele."

Assista ou ouça o Podcast Motorsport.com com Lito Cavalcanti

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