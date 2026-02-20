Lindblad com mais voltas e Leclerc voa: Resultado do último dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein
Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, cravou o sétimo melhor tempo do dia
Charles Leclerc 'voou' e garantiu a volta mais rápida das duas semanas de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, com 1min31s992, o único tempo abaixo de 1min32s.
Atrás do piloto da Ferrari, Lando Norris, da McLaren, marcou volta de 1min32s871, e Max Verstappen, da Red Bull, fez melhor tempo de 1min33s109.
Arvid Lindblad, novato da Racing Bulls, foi o piloto que mais marcou voltas na sexta-feira (20), 165, seguido de Carlos Sainz, da Williams, com 141, e o próprio Leclerc, com 132. O britânico bateu o recorde de voltas em único dia de todas as sessões de pré-temporada, incluindo Barcelona.
Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi que ficou nos boxes por mais de uma hora e meia no período da tarde, fez 71 voltas e marcou melhor tempo de 1min33s755, permanecendo na sétima colocação geral da sexta em Sakhir.
Resultados do sexto dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein
Teste 3
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|132
|
1'31.992
|M
|211.792
|2
|L. Norris McLaren
|1
|Mercedes
|47
|
+0.879
1'32.871
|0.879
|M
|209.787
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|65
|
+1.117
1'33.109
|0.238
|T
|209.251
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|82
|
+1.205
1'33.197
|0.088
|T
|209.053
|5
|P. Gasly Alpine
|10
|Mercedes
|118
|
+1.429
1'33.421
|0.224
|S
|208.552
|6
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Ferrari
|88
|
+1.495
1'33.487
|0.066
|M
|208.405
|7
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|71
|
+1.763
1'33.755
|0.268
|M
|207.809
|8
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|49
|
+1.924
1'33.916
|0.161
|M
|207.453
|9
|A. Lindblad RB
|41
|Red Bull
|165
|
+2.157
1'34.149
|0.233
|M
|206.940
|10
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Mercedes
|141
|
+2.350
1'34.342
|0.193
|S
|206.516
|11
|O. Piastri McLaren
|81
|Mercedes
|66
|
+2.360
1'34.352
|0.010
|M
|206.494
|12
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Ferrari
|82
|
+2.502
1'34.494
|0.142
|T
|206.184
|13
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|59
|
+2.519
1'34.511
|0.017
|M
|206.147
|14
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Ferrari
|38
|
+3.298
1'35.290
|0.779
|M
|204.462
|15
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|64
|
+4.027
1'36.019
|0.729
|M
|202.909
|16
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Ferrari
|61
|
+8.850
1'40.842
|4.823
|H
|193.205
|17
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Honda
|6
|
|M
|18
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Honda
|0
|
|19
|A. Albon Williams
|23
|Mercedes
|0
|
|20
|L. Lawson RB
|30
|Red Bull
|0
|
|21
|F. Colapinto Alpine
|43
|Mercedes
|0
|
|22
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|0
|
|Ver resultados completos
Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1
Últimas notícias
