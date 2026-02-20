Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

Lindblad com mais voltas e Leclerc voa: Resultado do último dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein

Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, cravou o sétimo melhor tempo do dia

Redação Motorsport.com
Publicado:

Charles Leclerc 'voou' e garantiu a volta mais rápida das duas semanas de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, com 1min31s992, o único tempo abaixo de 1min32s.

Leia também:

Atrás do piloto da Ferrari, Lando Norris, da McLaren, marcou volta de 1min32s871, e Max Verstappen, da Red Bull, fez melhor tempo de 1min33s109.

Arvid Lindblad, novato da Racing Bulls, foi o piloto que mais marcou voltas na sexta-feira (20), 165, seguido de Carlos Sainz, da Williams, com 141, e o próprio Leclerc, com 132. O britânico bateu o recorde de voltas em único dia de todas as sessões de pré-temporada, incluindo Barcelona.

Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi que ficou nos boxes por mais de uma hora e meia no período da tarde, fez 71 voltas e marcou melhor tempo de 1min33s755, permanecendo na sétima colocação geral da sexta em Sakhir.

Resultados do sexto dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein

Teste 3

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari 132

1'31.992

   M 211.792
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1   Mercedes 47

+0.879

1'32.871

 0.879 M 209.787
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull 65

+1.117

1'33.109

 0.238 T 209.251
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes 82

+1.205

1'33.197

 0.088 T 209.053
5 France P. Gasly Alpine 10   Mercedes 118

+1.429

1'33.421

 0.224 S 208.552
6 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87   Ferrari 88

+1.495

1'33.487

 0.066 M 208.405
7 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi 71

+1.763

1'33.755

 0.268 M 207.809
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes 49

+1.924

1'33.916

 0.161 M 207.453
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41   Red Bull 165

+2.157

1'34.149

 0.233 M 206.940
10 Spain C. Sainz Jr. Williams 55   Mercedes 141

+2.350

1'34.342

 0.193 S 206.516
11 Australia O. Piastri McLaren 81   Mercedes 66

+2.360

1'34.352

 0.010 M 206.494
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31   Ferrari 82

+2.502

1'34.494

 0.142 T 206.184
13 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull 59

+2.519

1'34.511

 0.017 M 206.147
14 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77   Ferrari 38

+3.298

1'35.290

 0.779 M 204.462
15 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi 64

+4.027

1'36.019

 0.729 M 202.909
16 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11   Ferrari 61

+8.850

1'40.842

 4.823 H 193.205
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18   Honda 6

 

   M  
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   Honda 0

 

      
19 Thailand A. Albon Williams 23   Mercedes 0

 

      
20 New Zealand L. Lawson RB 30   Red Bull 0

 

      
21 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Mercedes 0

 

      
22 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari 0

 

      
Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

