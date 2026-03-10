Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

Lindblad se torna o terceiro piloto mais jovem a pontuar na F1 após GP da Austrália

Novato da Racing Bulls foi oitavo colocado na corrida em Melbourne

Olivia Nogueira
Editado:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Único estreante da temporada de 2026 da Fórmula 1, Arvid Lindblad entrou para um grupo seleto já em sua primeira corrida, o GP da Austrália. O britânico de 18 anos terminou a prova em Melbourne na oitava colocação, garantindo quatro pontos, e se tornou o terceiro mais novo da história a pontuar em uma corrida de F1. 

Leia também:

Max Verstappen continua sendo o piloto mais jovem a pontuar na F1. O recorde foi estabelecido pelo holandês em 2015, aos 17 anos 5 meses e 29 dias, quando foi P7 no GP da Malásia. Por uma diferença de apenas 40 dias em relação a Lindblad, Kimi Antonelli é o segundo colocado dessa lista. O italiano da Mercedes também pontuou em sua estreia, no GP da Austrália do ano passado, quando foi P4 aos 18 anos 6 meses e 19 dias. 

O novato da Racing Bulls fez sua corrida de estreia no último domingo aos 18 anos 7 meses e 1 dias, largando como P9, mas ganhou uma posição e terminou o dia em oitavo. Lindblad disse após a corrida que estava "sem palavras", confessando ainda que, antes do fim de semana, "pontuar não estava nas nossas expectativas". 

"Estou extremamente feliz e grato a todos do time, da RedBull Powertrains e da Ford por me darem um carro com o qual lutar. Mas sendo honesto, eu acho que pontuar na estreia não resume a corrida de verdade. Ser P3 em certo momento da primeira volta foi muito mais do que eu esperei. Acredito que mostrei as pessoas um pouco do porquê estou aqui", falou. 

SOBERBA motiva a QUEDA da DUCATI? APRILIA quebrará a HEGEMONIA? Próximos passos do V4 YAMAHA e mais!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

 

