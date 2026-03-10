Único estreante da temporada de 2026 da Fórmula 1, Arvid Lindblad entrou para um grupo seleto já em sua primeira corrida, o GP da Austrália. O britânico de 18 anos terminou a prova em Melbourne na oitava colocação, garantindo quatro pontos, e se tornou o terceiro mais novo da história a pontuar em uma corrida de F1.

Max Verstappen continua sendo o piloto mais jovem a pontuar na F1. O recorde foi estabelecido pelo holandês em 2015, aos 17 anos 5 meses e 29 dias, quando foi P7 no GP da Malásia. Por uma diferença de apenas 40 dias em relação a Lindblad, Kimi Antonelli é o segundo colocado dessa lista. O italiano da Mercedes também pontuou em sua estreia, no GP da Austrália do ano passado, quando foi P4 aos 18 anos 6 meses e 19 dias.

O novato da Racing Bulls fez sua corrida de estreia no último domingo aos 18 anos 7 meses e 1 dias, largando como P9, mas ganhou uma posição e terminou o dia em oitavo. Lindblad disse após a corrida que estava "sem palavras", confessando ainda que, antes do fim de semana, "pontuar não estava nas nossas expectativas".

"Estou extremamente feliz e grato a todos do time, da RedBull Powertrains e da Ford por me darem um carro com o qual lutar. Mas sendo honesto, eu acho que pontuar na estreia não resume a corrida de verdade. Ser P3 em certo momento da primeira volta foi muito mais do que eu esperei. Acredito que mostrei as pessoas um pouco do porquê estou aqui", falou.

