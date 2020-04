Lotus, Haas e cia: confira as pinturas pretas e douradas da F1

A pintura preta e dourada da Lotus 'John Player Special' é um dos esquemas de design mais reconhecíveis na história da Fórmula 1, sendo replicado pela Haas no ano passado. Por isso, o Motorsport.com compila os carros com essas cores da história da F1. Confira acima.

Ratzenberger, Barrichello e Senna: relembre acidentes impactantes na história da F1

Galeria Lista GP da Alemanha de 1994 1 / 35 Foto de: LAT Images A Benetton deixou escapar combustível após abastecer o carro de Jos Verstappen, que virou uma bola de fogo, engolindo piloto e mecânicos GP da Alemanha de 1994 2 / 35 Foto de: LAT Images O holandês, pai de Max Verstappen, escapou com uma pequena queimadura no nariz, apesar do impacto das imagens GP da Austrália de 2002 3 / 35 Foto de: Ferrari Media Center O início dramático da prova australiana teve incidente envolvendo oito carros GP da Austrália de 2002 4 / 35 Foto de: Ferrari Media Center A largada do caos em Melbourne teve Ralf Schumacher, da Williams, voando por cima da Ferrari de Rubens Barrichello GP da Alemanha de 1976 5 / 35 Foto de: Uncredited Na prova disputada em Nurburgring, o austríaco Niki Lauda sofreu o acidente mais grave de sua carreira, com muitas queimaduras GP da Alemanha de 1976 6 / 35 Foto de: LAT Images Por causa da pista molhada, o tricampeão bateu na sarjeta do traçado e o carro foi lançado contra um muro, entrando em chamas (veja o capacete queimado) GP de San Marino de 1989 7 / 35 Foto de: Ercole Colombo Cinco anos antes do acidente fatal de Ayrton Senna na pista de Imola, Gerhard Berger também teve forte batida com a Ferrari GP de San Marino de 1989 8 / 35 Foto de: LAT Images O austríaco também bateu na curva Tamburello e seu carro foi engolido pelo fogo, como mostra o flagra de um monitor GP da Bélgica de 1982 9 / 35 Foto de: LAT Images Após tocar outro piloto, Gilles Villeneuve perdeu o controle de sua Ferrari no circuito de Zolder e bateu forte GP da Bélgica de 1982 10 / 35 Foto de: LAT Images Tido como um potencial campeão, o piloto canadense, conhecido pelo arrojo, acabou morrendo GP de San Marino de 1994 11 / 35 Foto de: Photo 4 No fim de semana mais trágico da F1, em que Senna e Roland Rotzenberger morreram, Rubens Barrichello também se acidentou GP de San Marino de 1994 12 / 35 Foto de: Photo 4 O brasileiro rampou a zebra com a sua Jordan em um treino e acabou se chocando com força na grade GP de San Marino de 1994 13 / 35 Foto de: Photo 4 No sábado, dia seguinte à batida de Rubinho, Ratzenberger foi a vítima fatal GP de San Marino de 1994 14 / 35 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch O austríaco não resistiu aos ferimentos do acidente com a Simtek e morreu GP de San Marino de 1994 15 / 35 Foto de: XPB Images No domingo, o pole position Senna foi a vítima GP de San Marino de 1994 16 / 35 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Marcas do impacto no muro da curva Tamburello GP de San Marino de 1994 17 / 35 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Restos da Williams FW16 GP do Canadá de 2007 18 / 35 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images No acidente mais famoso de Robert Kubica depois de sua batida no rali de 2011, o polonês bateu forte com a BMW GP do Canadá de 2007 19 / 35 Foto de: XPB Images O piloto bateu no muro de Montreal a 300 km/h. Incrivelmente, ele pouco se feriu, ficando de fora apenas da prova seguinte GP da Holanda de 1973 20 / 35 Foto de: LAT Images Por causa de um estouro de pneu, Roger Williamson bateu forte GP da Holanda de 1973 21 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images O carro do inglês ficou de ponta cabeça e se arrastou por metros. O compatriota David Purley tentou salvar o colega, em vão GP da Itália de 1993 22 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images Na etapa de Monza, o brasileiro Christian Fittipaldi sofreu acidente memorável a bordo da Minardi GP da Itália de 1993 23 / 35 Foto de: Uncredited O sobrinho de Emerson decolou após toque com outro carro na reta, mas voltou à prova e terminou em oitavo GP da Austrália de 2016 24 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images Na abertura daquela temporada, Fernando Alonso protagonizou um dos acidentes mais marcantes dos últimos tempos GP da Austrália de 2016 25 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images Depois de tocar em Esteban Gutierrez, a McLaren do espanhol voou e deu várias capotadas em Melbourne GP da Austrália de 2016 26 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images O bicampeão da F1 rastejou para sair do cockpit, mas não teve graves ferimentos GP da Espanha de 1990 27 / 35 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Um dos acidentes mais chocantes da história da F1 viu a Lotus de Martin Donnelly se partir ao meio GP da Espanha de 1990 28 / 35 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Apesar das fortes imagens, o britânico se recuperou completamente, embora tenha tido muitos ferimentos GP da Bélgica de 2012 29 / 35 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Alonso e Romain Grosjean se envolveram em acidente e o francês foi considerado culpado, sendo suspenso da prova seguinte GP da Itália de 1978 30 / 35 Foto de: LAT Images Ronnie Peterson perdeu a vida na etapa de Monza após acidente com a Lotus GP da Itália de 1978 31 / 35 Foto de: LAT Images O tanque de combustível se rompeu e o carro foi envolto por uma bola de fogo GP da Bélgica de 1998 32 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images A largada teve incidente envolvendo treze carros GP da Bélgica de 1998 33 / 35 Foto de: LAT Images As McLarens e as Ferraris também se envolveram GP da Bélgica de 1998 34 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images O desfecho do acidente é mostrado nesta foto GP da Bélgica de 1998 35 / 35 Foto de: LAT Images Schumacher 'escapou' só com quebras no bico, mas abandonaria logo depois

