Os pilotos de Fórmula 1 Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri foram incluídos na lista dos 100 atletas mais bem pagos de 2025 da Sportico. Veja quanto cada um ganhou no ano passado.

Embora o astro do futebol Cristiano Ronaldo tenha liderado a lista, com um salário/ganhos declarados de 200 milhões de dólares (mais de R$ 1,075 bilhão), além de 60 milhões de dólares (mais de R$ 322 milhões) em patrocínios, totalizando 260 milhões de dólares (mais de R$ 1,397 milhão), o heptacampeão foi o piloto mais bem classificado, ficando em 11º lugar.

De acordo com a lista, os ganhos/prêmios de Hamilton totalizaram 70 milhões de dólares (mais de R$ 376 milhões), com seus patrocínios somando mais 30 milhões de dólares (R$ 161 milhões), elevando seu total para 100 milhões de dólares (R$ 537 milhões).

Não é surpresa que Lewis tenha os maiores ganhos com patrocínios entre os pilotos de F1. De acordo com a Sportico, os números dos patrocínios incluem “ganhos com patrocínios, licenciamentos, royalties, memorabilia, aparições, design de campos de golfe, mídia e contratos de livros”.

O piloto britânico construiu fortes relações de trabalho com várias marcas fora do campeonato ao longo dos anos, incluindo Dior, Lululemon e Perplexity. Em 2025, o piloto da Ferrari também atuou como produtor executivo do filme de F1 estrelado por Brad Pitt e Damson Idris. Ele também acumulou 42,1 milhões de seguidores no Instagram, o maior número entre todos os pilotos do grid.

A seguir a Hamilton vem Verstappen, que foi classificado como o 15º atleta mais bem pago em 2025, com 75 milhões de dólares (mais de R$ 403 milhões) em ganhos/prêmios e 8 milhões de dólares (mais de R$ 43 milhões) em patrocínios, totalizando 83 milhões de dólares (mais de R$ 446 milhões).

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Os únicos outros pilotos de F1 a entrar na lista foram Norris e Piastri, da McLaren. Embora Norris tenha conquistado seu primeiro título de piloto de F1, ele ficou atrás de Hamilton e Verstappen, em 32º lugar.

A Sportico estimou os ganhos/prêmios de Lando em 54 milhões de dólares (mais de R$ 290 milhões), com 5 milhões de dólares (mais de R$ 26 milhões) adicionais em patrocínios, totalizando 59 milhões de dólares (mais de R$ 317 milhões).

Piastri ficou em 96º lugar, com 35 milhões de dólares (mais de R$ 188 milhões) em ganhos/prêmios e 3 milhões de dólares (mais de R$ 16 milhões) em patrocínios, totalizando 38 milhões de dólares (mais de R$ 204 milhões).

Outros grandes nomes do esporte que apareceram na lista incluíram o campeão do mundo em 2022 Lionel Messi, do Inter Miami, a estrela do basquete LeBron James, do Los Angeles Lakers, o astro do beisebol Shohei Ohtani, do Los Angeles Dodgers.

Atleta Posição na lista Ganhos de salário Ganhos de patrocínio Ganhos totais Cristiano Ronaldo 1º R$ 1,075 bilhão R$ 322 milhões R$ 1,397 bilhão Lewis Hamilton 11º R$ 376 milhões R$ 161 milhões R$ 537 milhões Max Verstappen 15º R$ 403 milhões R$ 43 milhões R$ 446 milhões Lando Norris 32º R$ 290 milhões R$ 26 milhões R$ 317 milhões Oscar Piastri 96º R$ 188 milhões R$ 16 milhões R$ 204 milhões

