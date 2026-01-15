Mais de R$537 milhões ao ano: veja quais são os pilotos de F1 que estão na lista dos 100 atletas mais bem pagos de 2025
Ranking da Sportico incluiu outros astros dos esportes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Lebron James
Os pilotos de Fórmula 1 Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri foram incluídos na lista dos 100 atletas mais bem pagos de 2025 da Sportico. Veja quanto cada um ganhou no ano passado.
Embora o astro do futebol Cristiano Ronaldo tenha liderado a lista, com um salário/ganhos declarados de 200 milhões de dólares (mais de R$ 1,075 bilhão), além de 60 milhões de dólares (mais de R$ 322 milhões) em patrocínios, totalizando 260 milhões de dólares (mais de R$ 1,397 milhão), o heptacampeão foi o piloto mais bem classificado, ficando em 11º lugar.
De acordo com a lista, os ganhos/prêmios de Hamilton totalizaram 70 milhões de dólares (mais de R$ 376 milhões), com seus patrocínios somando mais 30 milhões de dólares (R$ 161 milhões), elevando seu total para 100 milhões de dólares (R$ 537 milhões).
Não é surpresa que Lewis tenha os maiores ganhos com patrocínios entre os pilotos de F1. De acordo com a Sportico, os números dos patrocínios incluem “ganhos com patrocínios, licenciamentos, royalties, memorabilia, aparições, design de campos de golfe, mídia e contratos de livros”.
O piloto britânico construiu fortes relações de trabalho com várias marcas fora do campeonato ao longo dos anos, incluindo Dior, Lululemon e Perplexity. Em 2025, o piloto da Ferrari também atuou como produtor executivo do filme de F1 estrelado por Brad Pitt e Damson Idris. Ele também acumulou 42,1 milhões de seguidores no Instagram, o maior número entre todos os pilotos do grid.
A seguir a Hamilton vem Verstappen, que foi classificado como o 15º atleta mais bem pago em 2025, com 75 milhões de dólares (mais de R$ 403 milhões) em ganhos/prêmios e 8 milhões de dólares (mais de R$ 43 milhões) em patrocínios, totalizando 83 milhões de dólares (mais de R$ 446 milhões).
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Os únicos outros pilotos de F1 a entrar na lista foram Norris e Piastri, da McLaren. Embora Norris tenha conquistado seu primeiro título de piloto de F1, ele ficou atrás de Hamilton e Verstappen, em 32º lugar.
A Sportico estimou os ganhos/prêmios de Lando em 54 milhões de dólares (mais de R$ 290 milhões), com 5 milhões de dólares (mais de R$ 26 milhões) adicionais em patrocínios, totalizando 59 milhões de dólares (mais de R$ 317 milhões).
Piastri ficou em 96º lugar, com 35 milhões de dólares (mais de R$ 188 milhões) em ganhos/prêmios e 3 milhões de dólares (mais de R$ 16 milhões) em patrocínios, totalizando 38 milhões de dólares (mais de R$ 204 milhões).
Outros grandes nomes do esporte que apareceram na lista incluíram o campeão do mundo em 2022 Lionel Messi, do Inter Miami, a estrela do basquete LeBron James, do Los Angeles Lakers, o astro do beisebol Shohei Ohtani, do Los Angeles Dodgers.
|Atleta
|Posição na lista
|Ganhos de salário
|Ganhos de patrocínio
|Ganhos totais
|Cristiano Ronaldo
|1º
|R$ 1,075 bilhão
|R$ 322 milhões
|R$ 1,397 bilhão
|Lewis Hamilton
|11º
|R$ 376 milhões
|R$ 161 milhões
|R$ 537 milhões
|Max Verstappen
|15º
|R$ 403 milhões
|R$ 43 milhões
|R$ 446 milhões
|Lando Norris
|32º
|R$ 290 milhões
|R$ 26 milhões
|R$ 317 milhões
|Oscar Piastri
|96º
|R$ 188 milhões
|R$ 16 milhões
|R$ 204 milhões
VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Russell revela pegadinha na Mercedes que deixou Hamilton irritado
F1: Preocupação com o SF-26? Saiba a verdadeira situação da Ferrari
F1: Ferrari não está atrasada e deve fazer primeiro shakedown no fim de semana
Ferrari revela nome do carro para temporada 2026 da F1
F1 - Hamilton agradece apoio dos fãs e deixa recado para 2026: “Chegou a hora da mudança”
Confira novo conjunto de LEGO da Ferrari de Schumacher na F1
Últimas notícias
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários