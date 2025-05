Carlos Sainz cruzou a linha de chegada em décimo no GP de Mônaco de Fórmula 1, adicionando mais um ponto à sua contagem e consolidando a posição da Williams como equipe regular entre as melhores. A prova, no entanto, foi amarga para o espanhol, que detonou a nova regra de duas paradas obrigatórias, falando que isso "manipulou" a classificação final da corrida - algo, para ele, já comum no principado.

Em um circuito já famoso pela sua dificuldade de ultrapassagem, foi introduzida esta diretriz com um objetivo claro: quebrar a monotonia estratégica de Monte Carlo. O resultado, no entanto, foi uma sucessão de engarrafamentos organizados pelas equipas para beneficiar um dos seus pilotos. E a Williams não foi exceção.

Sainz foi incisivo. Ele pediu mudanças para preservar a integridade da categoria e disse que essa "gestão de ritmo" vista no GP de Mônaco viola o espírito competitivo da Fórmula 1. "[Deveriam] criar uma regra que proíba manipular a corrida com o ritmo do piloto. Porque, no final de contas, isso está manipulando os resultados", afirmou taxativamente.

"Há vinte anos, eram impostas muitas penalizações por manipulação de resultados... e agora a corrida é manipulada todos os dias em Mônaco e nada acontece", concluiu, recordando polêmicas históricas sem as querer nomear.

Tudo começou com a manobra da Racing Bulls, que usou Liam Lawson como bloqueador para permitir que Isack Hadjar parasse livremente. "Não esperávamos isso acontecesse tão cedo. Isso exigiu muito dos dois carros", explicou o espanhol. Perante o risco de perder pontos, a equipe britânica replicou a estratégia: primeiro, Sainz favoreceu Albon; depois, o tailandês repetiu a jogada. Como resultado, ambos terminaram na zona de pontuação.

Sainz andou mais lento de propósito para segurar o pelotão e beneficiar seu companheiro de Williams, Albon.

"Não era algo que pensássemos que teríamos de fazer, mas que temíamos que nos fizessem. Mostra que os dois pit stops não mudaram nada, e a corrida continua super entediante", lamentou, e ele foi além. "Estou realmente desapontado com o esporte em geral, porque não disputamos uma prova [de verdade]".

Embora o trabalho de equipe em Mônaco tenha dado resultado na classificação — com os dois carros no top 10 e Albon já com 42 pontos no Mundial de Pilotos — Sainz não ficou contente por ter de abrandar o ritmo. "Odiei muito ter de ser três segundos mais lentos", confessou. "Como Lawson fez isso com nós, no entanto, colocando-nos em 19º e 20º na previsão final, tivemos que repetir".

Tática só foi usada pela Williams pela Racing Bulls ter feito o mesmo, disse o espanhol.

Mesmo quando pediu à Williams para ficar à frente para tentar um possível oitavo lugar caso houvesse incidentes, a escuderia preferiu jogar pelo seguro. "Não quiseram. Decidiram atrasar-me e esperar pelo Alex. Preferiram não tentar a oitava [posição]", explicou.

Apesar de toda as críticas, Sainz deixou Mônaco com alguma satisfação com o desempenho do carro: "Tenho a certeza de que o ritmo de corrida foi muito bom hoje, quando conseguimos forçar. Não foi um dia fácil, porque era muito difícil saber quando forçar, mas o carro teve uma boa performance."

