A Band deixará de transmitir a Fórmula 1 em 2026, com a categoria máxima do automobilismo voltando para a Globo. Uma das mais celebradas jornalistas da F1, Mariana Becker comentou sobre o sentimento de ver o Campeonato Mundial sair da emissora paulista.

Em nota enviada ao portal Notícias da TV, Becker revelou que a mudança já era algo esperado, pelo cenário de incerteza que aconteceu em 2024, quando a Band estava com pagamentos pendentes com a Liberty Media, dona da F1.

"A mudança em si era algo que, de certa forma, já vínhamos esperando desde o ano passado, ainda que sem saber exatamente o que iria acontecer. Em alguns momentos, tínhamos certeza de que ela viria; em outros, não", revelou.

No entanto, com a permanência até 2025, Mari disse que o clima neste ano era de atenção: "No fim, acabamos permanecendo na Band por mais um ano. Então, estávamos sempre atentos, esperando quando isso, de fato, aconteceria. Aos poucos, fomos percebendo que as coisas estavam caminhando para essa direção, até que a F1 se pronunciou oficialmente".

Quando a mudança foi anunciada pela Globo em conjunto com a F1, a repórter revelou que não foi uma surpresa, mas, mesmo assim, foi difícil de digerir.

"Para mim, não foi exatamente um choque. Mas foi doloroso. Foi o fim de um projeto de muito sucesso, que foi incrível de fazer e muito importante na minha carreira. Um projeto delicioso mesmo, que me trouxe muito aprendizado e reconhecimento".

De todo modo, a volta da F1 para a Globo gerou reações nas redes sociais, incluindo uma mobilização do público pela permanência de Mari Becker nas transmissões da categoria.

"Eu realmente não imaginava que as pessoas estivessem tão envolvidas com isso. Também não fazia ideia de que tanta gente me via como a pessoa que as fez gostar da F1, ou como aquela que contava a F1 pra elas".

"Eu sabia que gostavam do meu trabalho, claro. Estou sempre falando com o público, interagindo nas redes, e isso sempre me deu muito prazer. Mas não tinha a real dimensão de quanto isso era importante para tanta gente".

Ela revela que o carinho do público a emocionou profundamente: "Teve hora que eu estava com amigos, precisei sair um pouco, parar de olhar as mensagens, porque fiquei muito emocionada mesmo. A gente se emociona, não tem como", concluiu.

