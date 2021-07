Após falar sobre a situação atual do campeonato de Fórmula 1 de 2021, apresentamos a segunda parte da entrevista exclusiva com Mariana Becker, repórter que hoje cobre a maior categoria do automobilismo mundial pela Band.

Desta vez, ela vai falar exclusivamente sobre TV, sobre como foi a mudança para a emissora paulista, o retorno que vem tendo da F1 sobre a qualidade das transmissões, além de diagnosticar o que estava errado em sua antiga TV, a Globo, em que ela se diz grata por ter sido formada ali. Além disso, a repórter fala sobre o momento em que quase perdeu o fôlego em uma entrada ao vivo já em 2021, devido à emoção do ambiente da F1.

Como fica campeonato após guerra declarada entre Verstappen e Hamilton?

