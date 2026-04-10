Marko confirma retorno à F1 ainda em 2026; entenda

Conselheiro da Red Bull desde a estreia do time na Fórmula 1, em 2005, Helmut Marko deixou a posição no fim do ano passado, sem indicadores de passos futuros na categoria. Agora, o empresário de 82 anos atuará em um novo papel.

Em coletiva de imprensa em Viena, Marko confirmou o novo trabalho como embaixador do GP da Áustria em 2026. Além das duas equipes de F1, a Red Bull também é responsável pela operação da etapa em Spielberg, no Red Bull Ring.

"Este novo papel me deixa muito feliz. Tenho uma ligação de longa data com esta pista. Graças à minha idade, também testemunhei os seus primeiros anos: 1969, 1970 e o primeiro GP… Havia uma emoção incrível naquela época", disse o empresário.

Apesar de ter deixado o cargo na F1, segundo o chefe de equipe Laurent Mekies, Marko ainda se faz presente para o time.

"Ele continua aberto e disponível para nós. Eu estou [falando com ele] e tenho certeza de que todos nós estamos conversando com ele e recebendo orientações, mesmo que você não o veja aparecendo no autódromo”, falou no podcast Beyond the Grid.

O GP da Áustria de 2026 acontecerá no fim de semana de 28 de junho.

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