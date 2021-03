A disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pela vitória no GP do Bahrein de Fórmula 1 segue dando o que falar pelo paddock da categoria. A bola da vez foi o consultor da Red Bull, Helmut Marko, que criticou a direção de prova pela inconsistência nas decisões, com Verstappen sendo obrigado a devolver a posição após uma única saída da pista em contraste com Hamilton, que usou o artifício diversas vezes ao longo da prova.

Após a sua segunda parada, Verstappen tinha cerca de dezoito voltas para reduzir a diferença para Hamilton e retomar a liderança da prova. Apesar de se aproximar rapidamente, o holandês conseguiu a ultrapassagem a apenas três voltas do fim mas, para isso, acabou usando o lado de fora da pista na curva 4, algo que estava proibido pela direção de prova, já que significava "uma vantagem".

Com isso, o holandês foi instruído pela equipe a devolver a posição, para evitar uma possível punição pelos comissários, mas não conseguiu bater de frente com Hamilton novamente, e o heptacampeão acabou com a primeira vitória de 2021.

O caso levantou muita polêmica porque Hamilton e Bottas estavam saindo da pista na mesma curva para ganhar tempo, algo que estava permitido segundo as notas do diretor de prova, Michael Masi. Mas Masi mudou a diretriz no meio da corrida, alertando a Mercedes que o britânico poderia levar advertências caso seguisse fazendo isso.

Em entrevista à ServusTV, que pertence à Red Bull, Marko falou sobre a situação de Verstappen na disputa e como que Hamilton aplicou uma estratégia diferente para segurar o holandês.

"Max nem sequer havia voltado à pista quando nos informaram que teríamos que deixar Hamilton passar. Não sei o que teria acontecido se não tivéssemos feito isso. Max pensa que teria sido a solução mais desportiva".

"Depois disso, claro, Hamilton seguiu de forma inteligente, baixando deliberadamente o ritmo até ultrapassar Max de novo. Seus pneus estavam praticamente acabados. Depois parecem ter se recuperado. E devido à sujeira de nossos pneus, não conseguimos atacar novamente".

Marko ainda criticou a direção de prova de forma indireta ao apontar que, enquanto o caso de Verstappen aconteceu apenas uma vez, Hamilton escapou da pista diversas vezes na curva 4, sem tomar nenhuma advertência ou ameaça de posição.

"Se vocês observarem, Lewis saiu da pista na curva quatro diversas vezes. Já Max saiu apenas uma vez... Com os pneus sujos, ele não teve mais chances de atacar, apenas na última volta. Só que para bater a Mercedes, você precisa ser perfeito".

Hamilton VERSUS Verstappen, a POLÊMICA do Bahrein e + com FELIPE DRUGOVICH | RETA FINAL

