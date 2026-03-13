Marko critica novas regras da F1: "Habilidade do piloto não é mais o principal"
"Quando dois carros têm velocidade parecida e ninguém comete erro, nada acontece”, destacou o dirigente austríaco; saiba mais no Motorsport.com
Com o GP da Austrália, a Fórmula 1 finalmente deu início a uma nova era no último fim de semana. Os novos carros e novas unidades de potência fizeram sua estreia competitiva em Melbourne, mas sem agradar a todos. Muitos pilotos expressaram suas frustrações durante o fim de semana de Albert Park e nas redes sociais também houve muitas reclamações entre os fãs, que agora aguardam o GP da China neste domingo.
Quem opinou sobre a nova era da elite global do esporte a motor foi o ex-consultor da Red Bull na categoria, Helmut Marko. “As ultrapassagens no sentido clássico não melhoraram em nada. Quase não houve ultrapassagens reais”, afirmou o austríaco ao Sport.de.
“Acredito que precisamos dar um pouco mais de tempo. Vai melhorar. O que não gosto é que o foco está mudando cada vez mais para os engenheiros, dizendo ‘agora você tem potência, agora tem um motor melhor’. Então a habilidade original do piloto não é mais o principal foco neste momento”, disse Helmut.
No comentário, o ex-Red Bull abordou especificamente a briga pelo quinto lugar entre seu ex-comandado Max Verstappen, da Holanda, e o britânico Lando Norris, da McLaren -- quem prevaleceu no duelo foi o inglês.
“Você viu que Max não conseguiu ultrapassar Lando. Quando dois carros têm velocidade parecida e ninguém comete erro, nada acontece”, finalizou Marko. O Motorsport.com faz a cobertura completa da F1 2026, agora na China, com tudo repercutido no site e também na Motorsport.tv Brasil no YouTube.
